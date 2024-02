Nuovi aggiornamenti sul duplice delitto di Cisterna di Latina. L’uomo di 27 anni è stato arrestato mentre si trovava nell’abitazione di un parente a Latina. Christian Sodano, finanziere in servizio ad Ostia, è accusato di aver messo fine alla vita della madre e della sorella della sua fidanzata, con la pistola d’ordinanza.

Il movente non è ancora chiaro, la prima ipotesi è quella di una possibile lite tra i due fidanzati e di un possibile intervento delle due donne. Nicoletta Zomparelli, 46 anni e la figlia minore Renée Amato, 19 anni, sono state trovate prive di vita nella loro abitazione di Cisterna di Latina. La figlia maggiore e fidanzata 22enne del loro assassino, si è salvata. La giovane è riuscita a chiudersi in bagno, sfuggendo così alla rabbia dell’uomo di 27 anni.

Sul posto sono tempestivamente arrivate le forze dell’ordine, raggiunte poi dagli operatori sanitari del 118. Per le due donne era ormai troppo tardi, i paramedici non hanno potuto far altro se non constatare il loro straziante decesso. La 22enne è stata invece trovata viva, visibilmente sotto shock.

Si attende l’interrogatorio dell’uomo di 27 anni

Le cause del duplice femminicidio non sono ancora chiare, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d’indagine per duplice delitto. Christian Sodano è stato arrestato mentre si trovava a casa di un parente e ora dovrà comparire davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia e dovrà dare la sua versione dei fatti.

L’intera comunità è sconvolta, tutti conoscevano le due donne e non riescono ancora a credere a quanto accaduto. Sulla vicenda è intervenuto anche il Primo Cittadino, che ha voluto esprimere il cordoglio di tutti i cittadini e stringersi al dolore della famiglia delle due vittime. Le parole del Sindaco Valentino Mantini: