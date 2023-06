Un triste epilogo è quello che è arrivato sulla scomparsa di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di cui i familiari non hanno notizie dalla serata di sabato. I Carabinieri stanno indagando sull’accaduto, ma la svolta importante è arrivata solo in queste ultime ore.

Non si avevano notizie di lei dalla serata di sabato 27 maggio ed il fidanzato, solo dopo 5 giorni ha deciso di confessare il delitto e di far trovare il corpo.

Gli inquirenti stanno portando avanti tutte le indagini del caso e da alcuni filmati di sorveglianza, hanno visto le ultime immagini della giovane. Da ciò che è emerso sembrerebbe che l’abbia ripresa una telecamera vicino la sua abitazione.

L’immagine risale proprio alla serata di sabato intorno alle 21.30, mentre si trovata nella zona di via Novella, a Senago, proprio dove lei vive con il fidanzato.

Gli agenti ora stanno controllando anche i filmati di sorveglianza di altre telecamere della zona. Anche della parte di periferia del comune, dove ci sono proprio dei capannoni.

La misteriosa scomparsa di Giulia Tramontano

Giulia ha solamente 29 anni ed è incinta del suo primo figlio. Il giorno prima della sua scomparsa purtroppo, aveva fatto una triste scoperta che riguarda proprio il suo fidanzato.

L’uomo aveva una relazione parallela ed anche quella ragazza era rimasta incinta, ma ha deciso di interrompere quella gravidanza. I tre hanno avuto un confronto poche ore prima della sua sparizione.

Nel suo ultimo messaggio ad un’amica, nella serata di sabato, Giulia aveva scritto che era turbata e che sarebbe andata a dormire. Da quel momento di lei nessuno ha avuto più notizie.

Il fidanzato nel fare la denuncia della sua scomparsa, ha spiegato di averla vista la mattina di domenica mentre dormiva. Lui era uscito per andare a lavoro. Poi una volta rientrato a casa e non trovandola, ha provato a cercarla, ma le sue ricerche non hanno avuto esito. Solo nella notte di giovedì 1 giugno, ha deciso di confessare il delitto e di far trovare anche il suo corpo.