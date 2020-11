Essere una giornalista molto affermata sicuramente ha le sue più ampie conseguenze. Bianca Berlinguer sa molto bene cosa significa avere gli occhi puntati addosso. Ecco allora perché ci chiediamo chi sia Luigi Manconi, suo marito, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Biografia di Luigi Manconi

Luigi Manconi è nato a Sassari, in Sardegna, il 21 febbraio del 1948 ed ha, attualmente, 72 anni. Suo padre si chiamava Giangiacomo Manconi ed era il dirigente dei Laureati Cattolici dell’Azione Cattolica Italiana. Da Sassari, per studi vari, l’uomo si trasferì a Milano.

Carriera

Nel capoluogo lombardo frequentò l’Università Statale di Milano e qui si laureò in Scienze Politiche. Successivamente, decise di dedicarsi all’insegnamento universitario. Così lo vediamo prima lavorare presso l’Università di Palermo e dopo ritorna di nuovo a Milano come docente alla IULM, università specializzata in comunicazione.

Via: La7 Attualità

Parallelamente a tutto questo, vediamo che da giovane ha portato avanti anche altre attività lavorative, come quella di critico d’arte e militante politico. Affianco a queste, però, la sua più grande passione era quella per il giornalismo, che poi di fatto è stato per molti anni il suo mestiere principale.

Infine, per concludere in bellezza questo ampio e completo curriculum vitae, vediamo che ha avuto a che fare anche in ambito umanitario. In particolare, sappiamo che è iscritto all’Amnesty International e che anche in Italia ha portato avanti diverse battaglie. In particolare, sappiamo che è presidente della A Buon Diritto Onlus, dove si occupano della sensibilizzazione contro il razzismo.

Vita privata

La vita privata di Luigi Manconi gira fondamentalmente intorno alla figura di Bianca Berlinguer. La donna è una personalità a dir poco conosciuta a livello nazionale. Oltre ad essere una giornalista affermata, si tratta anche della figlia dello storico politico Enrico Berlinguer.

Sia per lui che per lei questa unione è stato un secondo matrimonio. Da queste nozze sono nati 3 figli: Davide, Giacomo e Ilaria Manconi. La coppia è rimasta unita, ma ultimamente il giornalista sta avendo diversi problemi fisici. Dal 2007 è ipovedente a causa di un glaucoma, distacco della retina e forte miopia.