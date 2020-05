Chi è Olivia Paladino? Conosciamo meglio la fidanzata di Giuseppe Conte Siamo abituati a vedere il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sempre nei luoghi di lavoro, ma sapete che la sua fidanzata è Olivia Paladino?

Siamo abituati a vedere il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sempre in vesti formali e in luoghi di lavoro, custodisce segretamente la sua vita privata, ma sapete chi è la sua fidanzata? Si chiama Olivia Paladino ed ha circa 16 anni in meno del Premier

La First Lady ha circa 40 anni, è nata a Roma e suo padre è Cesare Paladino, proprietario dell’hotel di lusso Plaza, a 5 stelle che si trova in via del Corso a Roma vicino Piazza di Spagna, la donna è un manager affermata proprio nell’azienda di famiglia e si occupa quindi del settore alberghiero

La madre è invece la famosissima ex attrice svedese Ewa Aulin, la donna è arrivata a Roma negli anni ’70, di lei si dice che fece innamorare anche Marlon Brando.

Olivia Paladino è una donna molto riservata, si tiene lontano dai riflettori, non ha profili social e non ha mai rilasciato interviste di nessun tipo, pertanto della sua vita privata e professionale si sa ben poco

L’amore con Giuseppe Conte

Anche Olivia Paladino, proprio come il Premier, ha una figlia avuta da una precedente relazione e sembra che è proprio grazie ai bambini che i due si sono conosciuti e innamorati. Durante una riunione con i professori dei figli (che vanno nella stessa scuola), tra il Presidente e la donna sembra essere scattata la scintilla

Giuseppe Conte è reduce infatti di un altro matrimonio, quello con Valentina Fico, da cui è nato Niccolò, il bambino ha quasi 13 anni ed è molto legato al padre

Olivia è stata fotografa dalla rivista Chi con la figlia Eva durante una vacanza nel 2019 a Ponza, le due si somigliano molto, e anche la piccola è classe 2008

Le uscite pubbliche con il Presidente del Consiglio sono davvero poche, è difficile vederli insieme, l’evento a cui la donna ha partecipato era durante una serata di beneficienza al Teatro San Carlo a sostegno dell’Associazione pediatrici italiani. Olivia Paladino non era presente nemmeno durante i due giuramenti al Quirinale