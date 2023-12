Un vero e proprio dramma è quello che è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 28 dicembre. Purtroppo una giovane mamma di soli 26 anni, chiamata Giovanna Cristiani ha perso la vita in seguito ad un grave sinistro con la sua auto. Si è scontrata con un’ambulanza.

I medici intervenuti per lei non hanno potuto fare nulla, poiché l’impatto non le ha lasciato proprio scampo. Quando i Vigili del Fuoco hanno visto anche il seggiolino, credevano che dentro l’abitacolo c’era anche il bimbo, che ha solamente 3 anni.

I fatti sono avvenuti nella tarda mattina di giovedì 28 dicembre. Precisamente sulla strada provinciale 7, in via Idice, a Monterenzio, comune che si trova nella provincia di Bologna.

Giovanna era a bordo della sua Citroen C3, da ciò che è emerso aveva appena lasciato il suo bambino a casa della nonna. Da un po’ di mesi aveva trovato lavoro in un negozio di una nota catena di abbigliamento.

Non è ancora chiaro dove era diretta quel giorno. Però, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, all’altezza di una semi curva ha perso il controllo della sua auto. Di conseguenza avrebbe invaso la corsia opposta.

Proprio in quel momento stava passando l’ambulanza, con a bordo 4 persone. L’impatto è stato del tutto inevitabile e purtroppo la ragazza è deceduta praticamente sul colpo.

Il dramma del figlio di Giovanna Cristiani

Sul posto i Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per liberarla dalle lamiere del veicolo. Però quando l’hanno affidata ai sanitari, per lei non c’era ormai più nulla da fare. Nel momento in cui hanno visto il seggiolino, credevano che dentro al veicolo c’era anche il figlio, che invece era già dalla nonna.

Il piccolo era già orfano di padre. Infatti l’ex compagno di Giovanna e papà del bambino è deceduto lo scorso anno. Di conseguenza nel giro di pochi mesi, ha perso entrambi i genitori. Il sindaco di Loiano, Fabrizio Morganti, nel commentare la perdita ha detto: