Chi era Sara Basilico, la 22enne morta dopo 4 giorni dall'incidente in cui è rimasta coinvolta: il ricordo dei suoi amici

Sono tutti sconvolti ed addolorati per l’improvvisa e straziante scomparsa di Sara Basilico, la giovane 22enne deceduta dopo un’agonia durata 4 lunghi giorni. Purtroppo era rimasta coinvolta in un sinistro, che alla fine non le ha lasciato più scampo.

Gli inquirenti adesso stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. La donna che era alla guida del veicolo, era anche un avvocato, con cui la giovane lavorava ormai da tempo.

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di venerdì 27 ottobre, intorno alle 15.45. Precisamente nel tratto Fiera e Barriera, nella zona di Milano Nord. La ragazza in realtà viveva nella zona di Vanzago.

Sara che aveva solamente 22 anni, era seduta sul sedile passeggero. Alla guida c’era una sua amica, che avrebbe circa 38 anni. Quest’ultima dopo le prime cure del caso, non ha riportato conseguenze gravi.

Da ciò che è emerso due auto, una con alla guida una 39enne si sono scontrate all’improvviso. L’impatto però, probabilmente a causa dell’alta velocità la macchina con a bordo la ragazza è stata prima sbalzata in aria e poi è finita a terra sul fianco.

Sara dopo lo scontro è finita sull’asfalto. I passanti nel vederla ed anche nel vedere le auto distrutte, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine.

Il decesso di Sara Basilico ed il ricordo di chi la conosceva

Dopo un ricovero all’ospedale Niguarda di Milano, purtroppo dopo 4 lunghi giorni di agonia, Sara non ce l’ha fatta. I familiari hanno sperato di ricevere buone notizie, ma alla fine i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Sara si sarebbe laureata a gennaio del prossimo anno in Lingue Straniere. Lavorava con l’avvocato che era alla guida della macchina, di cui lei era passeggere ed collaborava anche con Api, per insegnare l’italiano agli stranieri. I suoi amici nel ricordarla, hanno detto: