Chi l’ha visto – Il Comandante Marcos ha portato a casa Reina

La vicenda raccontata negli studi di Chi l’ha Visto ha dell’incredibile ed apre sicuramente una riflessione. Chi è il Comandante Marcos, alias Achille Lauri, non è chiaro, ma sembrerebbe che l’uomo sia in contatto con molte persone scomparse che il programma sta ancora cercando.

In particolare, si tratterebbe di tutte ragazze (minorenni) che hanno avuto problemi in passato. Oggi, si parla dei caso di Reina una giovane ragazza di 16 anni scappata da una comunità dove si trovava da qualche mese.

A Chi l’ha Visto, Achille Lauri, aveva raccontato di essere in contatto con Reina W. e aveva diffuso dei video della ragazza che affermava di star bene e di aver trovato appoggio in una “famiglia” che si prende cura di lei e delle sue esigenze.

Il caso di Reina non è isolato, anche altre ragazze sono passate sotto l’ala di Achille Lauri per poi essere tornate a casa. Proprio ieri il Comandante Marcos aveva affermato di aver intenzione di riportare a casa la ragazzina, spiegando:

Domani vado a prendere Reina dalla famiglia in cui si appoggia, nel Lazio. E la riporterò a casa, dalla madre. Sono un ex testimone di giustizia, e non un collaboratore come viene spesso riportato. Io agivo per conto del Sisde. E grazie a Dio, a breve accompagnerò Reina dalla madre.

L’epilogo della vicenda è stato positivo: la ragazzina è stata infatti riportata a casa dalla mamma dove il Comandante Marcos, Reina e la mamma hanno scattato anche una foto insieme.

La 15 enne afferma di star bene e di essere in buona salute. Reina sostiene di esser sempre stata trattata bene e che, tutti, hanno agito per amore del prossimo e per toglierla dalla comunità in cui soffriva e veniva, a sua detta, maltrattata.

La ragazza però non ha rilasciato dichiarazioni su dove stesse e chi sono e persone che l’hanno accolta.