Durante l’ultima puntata, il programma tv Chi l’ha visto ha intervistato Silvana. È la donna macedone protagonista delle foto diffuse in rete negli ultimi giorni e riconosciuta da Felice Grieco e da Mariana.

Credit: Chi l’ha visto

La guardia giurata aveva riconosciuto la donna in un articolo di una testata giornalistica ed era certo che si trattava proprio della stessa ripresa a Milano nel suo video. Mentre Mariana, una ragazza che si è recata dai Carabinieri, ha dichiarato di averla vista nel 2018 in un campo rom a Parigi.

La foto e le bollette di Silvana

Silvana si è lasciata intervistare dai microfoni di Federica Sciarelli ed ha mostrato la sua rabbia in diretta tv. La donna ha voluto chiarire alcuni punti e mettere in chiaro quella che è la sua persona. Ha dichiarato che sono giorni che non dorme per colpa di questa storia e che lei non c’entra assolutamente nulla con la scomparsa di Denise Pipitone.

Ha mostrato una foto dello stesso anno del video di Felice Grieco, dove non c’è assolutamente somiglianza con la persona che si trovava con la piccola Danas. Eccola qui:

Credit: Chi l’ha visto

Non solo, Silvana ha anche mostrato delle bollette del 2018, che provano che in quell’anno si trovava in Italia e che non è mai stata a Parigi. E un verbale delle forze dell’ordine, che l’hanno fermata a bordo di una macchina senza patente, sempre nel 2018.

#DenisePipitone: “Non sono io quella nella foto”. A #chilhavisto Silvana, la donna indicata da molti come quella del video della segnalazione di Milano del 2004. Posted by Chi l'ha visto? on Wednesday, June 16, 2021

Io non sono la signora, non c’entro niente con questa vicenda. Mi vergogno a uscire fuori, chissà cosa pensa la gente. Io ho un segno sulla fronte da 35 anni e la signora non ce l’ha.

Le parole del legale

Il fatto che le sue foto siano state diffuse e affiancate a quelle di un’altra persona, è un’ingiustizia nei confronti della persona che è oggi. L’avvocato della donna ha voluto chiarire anche un altro punto sui reati della sua cliente.

Credit: Chi l’ha visto

I reati sono quelli commessi da minorenne. Dopodiché la signora non ha più commesso reati e in ogni caso non vedo cosa c’entri con la vicenda che riguarda la piccola Denise.

Denise: "Non sono io quella donna" #DenisePipitone e la segnalazione di Milano del 2004: Rintracciata da #chilhavisto, la donna smentisce di essere lei e minaccia azioni legali. Posted by Chi l'ha visto? on Wednesday, June 16, 2021

Silvana è stata data in pasto alla rete e oggi esprime la sua rabbia. Ha dichiarato in diretta tv che denuncerà tutti coloro che useranno le sue vecchie foto e che le accompagneranno con delle menzogne. Nonostante tutto, è disposta a chiarire ogni punto davanti agli inquirenti.