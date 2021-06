Durante l’ultima puntata di Quarto Grado, la guardia giurata Felice Grieco ha espresso la sua delusione dopo la denuncia di Mariana, la ragazza che si è recata dai Carabinieri affermando di aver visto la donna rom del video, durante un viaggio a Parigi.

Ma perché Felice Grieco è deluso? L’uomo ha raccontato di essere stato contattato dalla ragazza e che, come lei stessa gli aveva chiesto, ha mantenuto il silenzio sulla faccenda. Anche per paura di intralciare le indagini della Procura. Qualche giorno dopo, invece, ha visto Mariana in televisione. Non solo, la giovane lo avrebbe anche accusato di andare in televisione e guadagnare soldi con la sua segnalazione. Queste le parole di Felice Grieco a Quarto Grado.

Credit: Quarto Grado

Mariana è apparsa in tv, per la prima volta, durante l’ultima puntata del programma tv Chi l’ha visto. La 28enne ha raccontato di essere stata adottata e che qualche anno fa, ha deciso di conoscere la sua famiglia biologica. Si è recata a Parigi, dove sua madre e i suoi fratelli vivevano. In un campo rom, ha conosciuto una donna di nome Florina e sua figlia, una ragazza di circa 17-18 anni. Oggi Mariana, dopo aver visto il video di Felice Grieco, è certa che la donna in compagnia di quella bimba incappucciata, sia quella Florina della comunità rom.

Felice Grieco non crede alle parole di Mariana

La giovane ha voluto mettere la sua faccia in tv e denunciare quanto raccontato anche ai Carabinieri. In molti sperano che la sua possa essere una nuova pista, altri l’accusano di cercare solo soldi e visibilità. Adesso si dovranno soltanto attendere i riscontri della Procura, che sta battendo ogni pista e non sta lasciando nulla al caso, come è invece accaduto 17 anni fa.

Felice Grieco ha chiaramente detto, in diretta tv, che lui non crede alle parole di Mariana Trotta. All’inizio si, ma adesso comincia ad avere dei dubbi.