Durante l’ultima puntata del programma televisivo Chi l’ha visto, Federica Sciarelli è tornata sul caso di Liliana Resinovich. La conduttrice si è soffermata su un punto importante che riguarda il rapporto della 63enne con il marito Sebastiano Visintin e con l’amico Claudio Sterpin.

Liliana Resinovich, il giorno della scomparsa, è uscita di casa per recarsi dall’amico Claudio o almeno è ciò che l’uomo ha raccontato. I due avevano una relazione e lei aveva deciso di lasciare il marito per andare a vivere con lui. Una versione alla quale però Sebastiano non ha mai creduto. L’unica cosa certa, sottolinea Federica Sciarelli, è che quel giorno la donna aveva lasciato a casa entrambi i suoi telefoni e non è mai arrivata dal suo amico.

Claudio Sterpin ha provato a contattare Liliana Resinovich

Quando Claudio Sterpin si è reso conto che era troppo in ritardo, ha iniziato a mandarle dei messaggi e a chiamarla. Proprio ad una di quelle chiamate, ha risposto Sebastiano. I due uomini non si sarebbero detti nulla, la conversazione è durata pochi secondi, come mostrano i tabulati telefonici. Sterpin ha spiegato di essersi scusato e di aver messo giù, non appena si è reso conto che era una voce maschile.

Sebastiano poi ha bloccato quel numero sul telefono della moglie e si è recato a fare la denuncia di scomparsa. Per quale motivo l’uomo ha bloccato il numero di Claudio se ha sempre dichiarato di non aver mai saputo della sua presenza nella vita di Liliana? Chi l’ha visto ha posto questa domanda a Sebastiano, che ha dichiarato di averlo fatto poiché la moglie gli aveva confidato che qualche volta riceveva delle strane chiamate e lei bloccava i numeri. Chiamate in cui si sentiva qualcuno ansimare.

Tuttavia, Claudio Sterpin non è sembrato molto convinto dopo aver ascoltato le parole del marito. Liliana non gli aveva mai raccontato di quelle chiamate.

Io ho chiamato perché ero preoccupato. Mi aspettavo una risposta da Liliana, è ovvio. Ho sentito la voce di un uomo e quindi mi sono impressionato certo. Il mio ruolo era quello di aspettarla a casa mia quel giorno. Doveva arrivare con un piccolo ritardo ma niente di più.

Lili non è mai arrivata al negozio della Wind

Cluadio ha raccontato che Liliana lo aveva chiamato per dirgli che sarebbe passata prima alla Wind e che quindi sarebbe arrivata da lui con un po’ di ritardo. Ma a quel negozio la 63enne non è mai andata e di lei si sono perse le tracce. Sterpin crede che volesse comperare un nuovo telefono. Sebastiano invece continua a ribadire che la relazione esiste solo nella testa di quell’uomo e che tra lui e la moglie non c’ è mai stato nulla, altrimenti Lili glielo avrebbe detto.

Cosa è davvero accaduto alla donna? Dopo la riesumazione, è stata già avviata la seconda autopsia. Lo scopo principale è quello di capire se ci siano lesività sul corpo e se lo stesso sia stato congelato dopo un possibile delitto.