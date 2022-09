Chi sono gli eredi al trono inglese, ora che Carlo è diventato Re dopo la morte della Regina Elisabetta II

The Queen is dead, long live The King! La Regina Elisabetta II si è spenta serenamente nella sua residenza preferita, Balmoral, all’età di 96 anni, con 70 anni di Regno sulle spalle. Chi sono gli eredi al trono inglese che succedono alla sovrana più longeva di tutti i tempi? Pare che sia giunto per Carlo il momento di diventare Re. Anzi, già lo è di diritto.

Forse tutti sanno che la linea di successione al trono britannico è regolata da diversi regolamenti: l’Act of Settlement del 1701, la Succession to the Crown Act del 2013 (che ha abrogato il Royal Marriages Act del 1772) e la Common law.

Secondo quanto stabilito nel 1701, possono succedere al trono britannico solo gli eredi di Sofia del Palatinato, per evitare un re o una regina cattolici della famiglia Stuart. Quali sono le regole per succedere al trono di Sua Maestà a Buckingham Palace?

Un sovrano deve essere seguito nella successione dal discendente più diretto , a meno che non ci siano discendenti più in alto nella linea di successione.

Per i nati dopo il 28 ottobre 2011, vale il semplice principio della primogenitura, mentre prima salivano al trono solo i figli maschi, anche se nati dopo le figlie femmine (legge abolita proprio dalla monarca).

Chi è nato da persone non sposate non può essere inclusa nella linea di successione.

Viene escluso anche chi non ha il consenso del sovrano di potersi sposare, ma la regola vale solo per le prime sei persone in linea di successione al Regno.

Quindi, chi sono gli eredi di Elisabetta II?

La Regina Elisabetta II è salita al trono nel 1926, perché prima figlia di Re Giorgio VI (non aveva avuto figli maschi e, nonostante fosse il secondogenito, era salito al trono dopo l’abdicazione dell’altro figlio di Re Giorgio V, Edoardo VIII).

Dopo la scomparsa della sovrana, a salire sul trono inglese è stato l’8 settembre 2022 il figlio primogenito Carlo, nato nel 1948, diventato ufficialmente Re Carlo III del Regno Unito, attuale sovrano in carica. Al suo fianco la Regina consorte Camilla Shand, che ha sposato nel 2005 (dopo aver divorziato nel 1996 da Lady Diana, madre dei suoi due figli, William e Harry.

E dopo Re Carlo III del Regno Unito, chi sono, seguendo la linea di successione, gli eredi al trono? Dopo aver ottenuto corona e scettro, il primogenito di Elisabetta e Filippo passa il primo posto della linea di successione a suo figlio e così via, secondo questo schema:

S.A.R. il principe William, primo figlio del principe Carlo S.A.R. il principe George di Cambridge, primo figlio del principe William S.A.R. la principessa Charlotte di Cambridge, figlia del principe William S.A.R. il principe Louis di Cambridge, figlio del principe William S.A.R. il principe Henry, secondo figlio del principe Carlo Archie Mountbatten-Windsor, figlio del principe Henry Lilibet Mountbatten-Windsor, figlia del principe Henry S.A.R. il principe Andrea, secondo figlio maschio della regina Elisabetta II S.A.R. la principessa Beatrice di York, prima figlia del principe Andrea Sienna Mapelli-Mozzi, figlia della principessa Beatrice S.A.R. la principessa Eugenia di York, seconda figlia del principe Andrea August Brooksbank, figlio della principessa Eugenia S.A.R. il principe Edoardo, terzo figlio maschio della regina Elisabetta II James, visconte Severn, figlio del principe Edoardo Lady Louise Windsor, figlia del principe Edoardo S.A.R. Anna, Principessa reale, figlia della regina Elisabetta II Peter Phillips, figlio della principessa Anna Savannah Phillips, prima figlia di Peter Isla Phillips, seconda figlia di Peter Zara Phillips, figlia della principessa Anna Mia Tindall, prima figlia di Zara Lena Tindall, seconda figlia di Zara Lucas Tindall, terzo figlio di Zara

Dal 23esimo al 29esimo i successori al trono in linea di successsione sono il figlio primogenito della principessa Margaret, sorella di Elisabetta, David Armstrong-Jones, i suoi figli (Charles Armstrong-Jones e Lady Margarita Armstrong-Jones), la secondogenita della principessa Margaret, Lady Sarah Chatto, e i suoi figli, Samuel Chatto e Arthur Chatto, nato nel 1999, secondo figlio di Lady Sarah.

E così via con gli eredi del principe Henry, terzo figlio maschio di re Giorgio V, e del principe William di Gloucester, primo figlio del principe Henry (entrambi già deceduti), ma anche del principe Giorgio, quarto figlio maschio di re Giorgio V, fino ad arrivare a un totale di 62 persone iscritte come discendenti nella linea di successione al trono inglese.

Trono che oggi è nelle mani del non più giovanissimo Re Carlo III.