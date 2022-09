Nelle ultime foto della Regina Elisabetta II vediamo una donna fragile, in là con gli anni, con il peso della monarchia ancora sulle spalle, con una forza incredibile che le permette di andare avanti nel suo ruolo fino alla fine. Ma comunque una donna debilitata dagli anni, dagli eventi degli ultimi tempi, non da ultima la perdita del suo amato marito, il Principe Filippo, scomparso alla soglia dei 100 anni.

Passeranno alla storia le ultime immagini della sovrana inglese scomparsa l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni. Solo due giorni fa, la Regina britannica accoglieva la nuova premier Liz Truss, che prende i l posto del dimissionario Boris Johnson.

Martedì 6 settembre è stata l’ultima uscita pubblica della regina inglese prima del suo decesso, avvenuto improvvisamente 48 ore dopo. Sono alcuni gli scatti che la ritraggono, mentre con un bastone, nella sua amata residenza scozzese di Balmoral, accoglie Liz Truss.

Quando quelle immagini sono apparse sui tg, sui giornali e sui social, molti si sono chiesti quali fossero le reali condizioni di salute della sovrana che, come leggiamo in una nota di Buckingham Palace:

Oltre al bastone, che ormai usava da tempo, sulla mano della sovrana compariva un livido scuro. Si era pensato che fosse una macchia dell’età, ma forse, come suggerisce il Corriere, era stata causata da

flebo, trattamenti, trasfusioni, per aiutare la sovrana a svolgere il suo lavoro, fino in fondo come ha sempre detto di voler fare Elisabetta.