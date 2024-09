Chi sono le vittime del crollo della palazzina, si cercano ancora due dispersi: cosa sta succedendo

Alle 7:00 di questa mattina, 22 settembre, una palazzina a due piani in via Tappia è crollata in seguito a una violenta esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas. Sei persone intrappolate sotto le macerie è il bilancio gravissimo della disgrazia. La famiglia Zotto, composta da mamma, papà e tre bambini piccoli, e un’anziana, madre del padre, che viveva al secondo piano dello stabile, devastati.

Antonio Zotto, il padre, è stato il primo a essere estratto vivo, insieme al figlio più piccolo, Gennaro, di appena due anni. Entrambi, trasportati in ospedale. Antonio al Cardarelli di Napoli, in gravi condizioni, e il piccolo Gennaro al Santobono, dove è stato ricoverato per monitoraggio e cure. Le speranze, però, si sono infrante per gli altri due fratellini, Autilia, detta Lia, di quattro anni, e Giuseppe, di sei anni, trovati senza vita sotto le macerie.

Le ricerche continuano disperatamente per la madre, Vincenza Spadafora, e per l’anziana nonna dei bambini, che si trovano ancora sotto il cumulo di detriti. I vigili del fuoco lavorano senza sosta, sperando di estrarre i loro corpi, mentre l’intera comunità di Saviano prega e attende con il fiato sospeso.

Antonio Zotto, padre di famiglia, lavora come dipendente in uno dei punti vendita della catena “Supermercati Piccolo” a Saviano. La mattina dell’esplosione, si stava preparando per andare a lavorare, ignaro del destino che lo avrebbe sorpreso di lì a poco. Il crollo ha cancellato in un attimo tutto ciò che aveva di prezioso.

La comunità è sotto shock. La piccola cittadina, dove tutti si conoscono, è piombata in un dolore profondo e collettivo. Saviano si stringe attorno alla famiglia Zotto, cercando di dare conforto a un padre che ha perso tutto in pochi istanti e che ora lotta per la sua stessa vita in un letto di ospedale. Le speranze per Vincenza e l’anziana nonna si fanno sempre più deboli con il passare delle ore, ma i soccorritori non mollano.

I volti sorridenti di Autilia e di Giuseppe resterà impresso nella memoria di chi li conosceva. Due piccoli angeli strappati alla vita troppo presto, in una tragedia che ha colpito il cuore di un’intera comunità.