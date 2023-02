La straziante lettera del papà di Chiara Carta pubblicata sui social, per la figlia uccisa dall'ex moglie

Potrebbe essere stata proprio la paura di perderla, quella che portato Monica Vinci a mettere fine alla vita di sua figlia Chiara Carta. Il suo papà già in passato aveva presentato un’istanza per l’affidamento e la sua intenzione era quella di presentarne un’altra il prossimo aprile.

La donna lo scorso sabato 18 febbraio, ha tolto la vita alla figlia, al culmine dell’ennesimo litigio. Il sospetto ora è che lo abbia fatto per paura di perdere lei e il mantenimento dell’ex marito.

Piero Carta, il papà, tramite il suo legale ha fatto sapere che già diversi anni fa aveva provato a toglierle l’affidamento della figlia. La donna a causa di alcuni problemi psichici era stata ricoverata, ma grazie ad un certificato medico, aveva potuto riprendere con sé la bimba.

In questi ultimi tempi, Chiara e il suo papà erano riusciti a riavvicinarsi. Tra non molto avrebbe compiuto 14 anni e avrebbe potuto decidere da sola con quale genitore vivere.

E forse proprio per questo motivo, intorno alle 13.30 di sabato 18 febbraio, la madre ha deciso di compiere il delitto. Ha usato un taglierino e ha colpito la 13enne con circa 20 fendenti alla schiena. Successivamente ha usato un cavetto del telefono per soffocarla.

Monica, pochi minuti dopo, ha provato a togliersi la vita, gettandosi dal balcone della casa, ma non è riuscita nell’intento. Ora si trova ricoverata all’ospedale di Sassari e non risulta essere in pericolo di vita.

La straziante lettera del papà per Chiara Carta

Amore di papà, so che non potrei leggere e rispondere a quello che ti scrivo, ma il mio cuore vuole comunicare la tua anima. Ascoltami figlia mia, la tua vita è stata interrotta ad una tenera età. Papà non ti dimenticherà mai. Fintanto che il mio cuore batterà, continuerai a essere il primo pensiero del giorno. Ho grandi affinché tu possa essere sempre ricordata ad essere un valido aiuto per altri. Ciao amore mio, ti amo.

Con queste parole sui social Piero Carta ha voluto parlare con la figlia andata via troppo presto. Ora nella giornata di oggi, è prevista l’autopsia sul corpo e si potrà stabilire l’esatta causa del suo improvviso decesso.