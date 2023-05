Tanta commozione per l’ultimo saluto a Chiara Danieli, in occasione dei funerali della ragazza di 21 anni che si sono tenuti a Gavardo, in provincia di Brescia, in Lombardia. Tutta la comunità si è stretta alla famiglia della giovane ragazza, colpita da un male misterioso che, purtroppo, non le ha dato scampo. Da mesi si ritrovava ricoverata in ospedale, dopo alcune crisi avute a ottobre scorso.

Per più di sei mesi la ragazza di 21 anni ha lottato per sopravvivere presso l’ospedale Civile di Brescia. Poi, però, il suo cuore si è fermato per sempre. In occasione dei funerali che si sono svolti nella sua città, grazie è stata la commozione.

Dopo l’autopsia svolta sul suo corpo per comprendere le cause del suo decesso, nel pomeriggio di giovedì 11 maggio 2023 si sono svolti i funerali. Il silenzio, la preghiera, la messa, le lacrime, la commozione e poi al cimitero un volo di palloncini bianchi sulle note di “Ti dedico il silenzio” di Ultimo, il suo cantante preferito.

La chiesa di piazza De Medici a Gavardo era piena di gente. Famigliari, amici, conoscenti, tanti cittadini che seduti, in piedi e anche fuori sul sagrato hanno ascoltato l’omelia di don Giacomo Bonetta.

Me la ricordo ancora adolescente e viene naturale porsi delle domande quando una persona così giovane muore. Nemmeno il nostro linguaggio è attrezzato per affrontare una tragedia come questa: ci sono i vedovi, ci sono gli orfani, ma non c’è un termine per descrivere un figlio che non sopravvive ai suoi genitori.

Tante persone hanno voluto dimostrare affetto e vicinanza a mamma Nadia, papà Mauro, al fratello fratello Simone con Jessica, ai nonni Battista, Maria e Oliva.

Tanti gli amici, i compagni di scuola e di università, i compagni del karate: Chiara, infatti, era stata campionessa juniores a squadre sia a livello italiano che europeo, oltre che sul podio ai Mondiali nel 2016 e nel 2019.