Si è conclusa nel migliore dei modi la straziante scomparsa di Chiara Dellapiazza, la 29enne che nella serata di Pasquetta, non ha mai fatto rientro in casa sua. I familiari non vedendola rientrare ad ora di cena, hanno subita lanciato l’allarme.

Un episodio che ha tenuto tutti con fiato sospeso. Le forze dell’ordine hanno lavorato per un giorno intero nelle ricerche di questa ragazza, che dalle 14 di quel giorno, non ha più dato sue notizie.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 10 aprile. Precisamente nella zona di Conasca, nel comune di Ossola, che si trova nella provincia di Novara.

Chiara è uscita dalla casa intorno alle 10.30 del mattino. Aveva detto ai suoi familiari che sarebbe andata a fare una passeggiata in solitaria.

Poche ore dopo, intorno alle 14, ha chiamato i suoi parenti per dirgli che sarebbe rientrata a cena ed è proprio da quel momento che è arrivato il buio. I genitori hanno provato a richiamarla più volte, ma non hanno mai ricevuto una risposta.

Chiara non è mai rientrata a cena e la mamma ed il padre si sono subito allarmati. Per questo motivo hanno deciso di sporgere la denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine.

Le ricerche di Chiara Dellapiazza da queste degli agenti ed il ritrovamento

La ragazza di 29 anni non ha lasciato detto dove andava. Per questo motivo le ricerche si sono allargate in diverse zone del comune. Alla fine però è arrivato il lieto fine che tutti attendevano.

Da ciò che riporta il quotidiano locale La Prealpina Chiara è stata ritrovata sana e salva, all’interno di un canalone. Infatti per riuscire a portarla in salva, hanno lavorato per diverse ore.

Al momento le informazioni emerse su questo episodio, sono davvero poche. Nelle ore della sua scomparsa, sui social sono davvero tante le persone che hanno pubblicato degli appelli, con la speranza di avere delle notizie utili per il ritrovamento.