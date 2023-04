I dettagli emersi sul ritrovamento del corpo di Federica Zarabara: cosa è emerso in queste ultime ore

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per il ritrovamento del corpo di Federica Zarabara, la 45enne che si era allontanata da casa lunedì mattina ed è stata trovata senza vita dopo più di 24 ore. Gli inquirenti sono a lavoro anche per capire la causa dietro il suo decesso.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che purtroppo stanno vivendo i suoi familiari. Nessuno di loro si aspettava di vivere una perdita del genere.

I fatti sono iniziati nella prima mattina di lunedì 3 aprile. Precisamente nella zona di Imponzo, nel comune di Tolmezzo, che si trova nella provincia di Udine.

Federica era uscita di casa senza portare con sé né i documenti e nemmeno il suo cellulare. I suoi parenti non hanno trovato nessun biglietto e non vedendola rientrare in quella giornata, hanno presentato una denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine.

Gli agenti vista la gravità dei fatti, hanno avviato le ricerche sin da subito. Il Sindaco del piccolo comune aveva anche messo a disposizione la visione dei filmati di alcune telecamere della zona.

Tuttavia, il triste epilogo è arrivato intorno alle 18 di martedì 4 aprile. Quando gli uomini impegnati nelle ricerche, hanno ritrovato il corpo della donna, ormai senza vita.

Le indagini per il decesso di Federica Zarabara

In un primo momento le informazioni emerse su questo episodio, erano ancora frammentarie ed anche adesso sono venuti fuori pochi dettagli.

Tuttavia, da ciò che è emerso fino ad ora, gli agenti hanno ritrovato il suo corpo in una zona boschiva, che si trova a pochi metri di distanza dal luogo in cui l’hanno vista l’ultima volta.

Ora le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa le è successo e soprattutto le cause dietro il suo decesso. Federica si era allontanata a piedi dalla casa ed è per questo che le ricerche si sono concentrate proprio nei percorsi che sono vicini alla casa, fino purtroppo al triste epilogo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.