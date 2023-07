Nelle prime ore di questa mattina, il signor Vincenzo, papà di Chiara Gualzetti, ha annunciato sulla pagina Facebook “Giustizia per Chiara” che sua moglie Giusy è venuta a mancare. La donna era malata da tempo ed era ricoverata in ospedale. Lo stesso in cui solo poche settimane fa i genitori della 15enne uccisa da un coetaneo a Monteveglio nel 2021 si sono sposati.

Un dolore che era già enorme si è trasformato in un incubo senza fine per il signor Vincenzo Gualzetti. L’uomo, papà di Chiara, la 15enne uccisa da un coetaneo nel parco dell’Abazia di Monteveglio nel 2021, questa notte ha dovuto dire addio per sempre anche a sua moglie, la signora Giusy.

La donna, stando a quanto riportato, era gravemente malata da qualche tempo e ultimamente era ricoverata in ospedale per le complicanze della sua malattia.

Ad annunciarlo, con parole a dir poco drammatiche, che fanno capire l’enorme dolore che lo ha colpito, ci ha pensato lo stesso signor Vincenzo. Sulla pagina Facebook ‘Giustizia Per Chiara’, fondata tempo fa per mantenere vivo il ricordo di sua figlia, l’uomo ha scritto:

Buongiorno gruppo. Purtroppo oggi una cattiva notizia che mai avrei voluto dare. Anche Giusi è volata via. Dopo 15 mesi di lotta contro la malattia stanotte si è spenta. Sono sicuro che ora sia di nuovo con Chiara. Non ho parole. Continuo a dire che mi sembra di vivere un incubo.

I genitori di Chiara Gualzetti si erano sposati da poco

Poco prima di questo secondo evento drammatico, ce n’era stato uno che aveva riportato un po’ di luce nella vita dei genitori di Chiara Gualzetti.

Vincenzo e Giusy, infatti, poche settimane fa avevano deciso di sposarsi. Quello di vedere uniti in matrimonio la mamma e il papà era un grande desiderio di Chiara. Desiderio che i signori avevano deciso di esaudire, forse già consci di quello che sarebbe successo da lì a poco.

Ci siamo sposati con grande gioia, ma con la morte nel cuore. Era un grande desiderio di Chiara e siamo sicuri che oggi era lì vicino a noi.

Chiara era vicino a loro quel giorno, mentre ora è la sua mamma che l’ha raggiunta ‘in un luogo di pace e di amore‘, come ha scritto un utente su Facebook.