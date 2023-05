Aveva recitato in diversi film con Roberto Benigni, prima di gettarsi nella politica: addio a Chiara Moretti, scomparsa a 67 anni

Un lutto molto grave ha colpito nella giornata dell’altro ieri, martedì 16 maggio, il mondo del cinema e della televisione italiana, ma anche quello della politica. Si è infatti spenta per sempre Chiara Moretti, interprete di diversi film di successo e consigliera comunale di Firenze dai primi anni del 2000 in poi. Ad annunciare il suo decesso ci ha pensato la delegazione di Fratelli D’Italia del capoluogo di Regione della Toscana.

Chiara Moretti era nata a Roma l’8 agosto del 1955 a Roma e da giovanissima, ossia intorno ai 20 anni, si avvicinò al mondo della recitazione.

L’esordio sul grande schermo è datato 1977, quando ebbe una parte nel film “Berlinguer ti voglio bene” diretto dal regista Giuseppe Bertolucci e al fianco di Roberto Benigni. Il film racconta le vicende di Mario, 25enne toscano cresciuto con il mito del sottoproletariato e di Enrico Berlinguer, che viene preso di mira dagli amici e dai loro scherzi.

L’anno successivo, sempre al fianco di Benigni, recita nella mini serie tv intitolata “Vita da Cioni“, una serie di monologhi dell’artista toscano.

Nel 1979, sempre al fianco di Roberto Benigni, recita nel film “Chiedo Asilo”, del regista Marco Ferreri, in “Una settimana come un’altra” di Daniele Costantini e anche in “Maschio, femmina, fiore, frutto” di Ruggero Miti.

Nel 1981 ha una piccola parte in “Sogni D’Oro” di Nanni Moretti. Nel 1982 recita in “Il Conte Tacchia” di Sergio Corbucci, nel 1983 in “Se tutto va bene siamo rovinati” di Sergio Martino e, nel 1988, torna a collaborare con il regista Giuseppe Bertolucci nel film “Strana la vita”.

Chiara Moretti e la politica

Terminata la sua carriera da attrice, Chiara Moretti ha intrapreso la strada politica. Con idee di destra, ha ricoperto il ruolo di consigliera comunale per Alleanza Nazionale e Pdl al Quartiere 5 del Comune di Firenze dal 2004 al 2014.

Ad annunciare il suo decesso, avvenuto martedì scorso all’età di 67 anni, ci ha pensato il gruppo fiorentino di Fratelli D’Italia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore, arrivati da molti che hanno avuto il piacere di condividere una parte di percorso insieme a lei nella sua vita cinematografica o in quella politica.