Chiara Rigione è morta a soli 37 anni: era appena diventata mamma

Lutto ad Avellino e a Benevento. Chiara Rigione ha perso la vita a soli 37 anni. Un male incurabile l’ha portata via all’affetto dei suoi cari. La nota registra, molto conosciuta per il suo immenso talento, era appena diventata mamma della sua prima figlia.

La notizia ha gettato nello sconforto tantissime persone, che non riescono ancora a capacitarsi della crudeltà della vita. Una giovane donna con una carriera che la rendeva felice e con un futuro davanti. Una giovane donna appena diventata mamma, che non ha potuto nulla contro quel “mostro” che ha preso possesso del suo corpo e che l’ha strappata all’affetto dei suoi cari, troppo presto.

Amava il cinema e amava diffondere la cultura cinematografica attraverso i suoi incontri, rassegne, festival e corsi sia per grandi che piccini. Aveva dato vita al laboratorio “Labus in Fabula“, per i bambini dai 5 anni in su.

Chiara Rigione insegnava anche il cinema e le arti visive attraverso progetti nelle scuole primarie e secondarie.

Ha partecipato, come assistente alla regia, a cortometraggi e documentari per il festival Napoli Film, il Bogotà International Film Festival e il Laterale Film Festival.

Ha vinto premi, realizzato progetti, amava il suo lavoro e aveva talento. I suoi lavori sono stati seguiti ed apprezzati e il suo sorriso sarà ricordato per sempre da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

Sul web sono apparsi numerosi e strazianti post, pubblicati da coloro che hanno voluto ricordarla e salutarla per l’ultima volta. Parole di stima, di affetto e di amore. Parole che la ricordano per la meravigliosa persona che è sempre stata.