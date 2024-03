Chiede del nastro adesivo in prestito al vicino di casa ma lui la uccide: il legale svela il reale motivo nascosto dietro il gesto assurdo

La storia di questa donna si è diffusa sul web nelle ultime ore. La 67enne Susan Higginbotham si era trasferita in Francia per godersi la sua pensione in un piccolo villaggio. Una decisione che le è costata la vita. È morta per mano del suo vicino di casa.

La colpa della donna è stata quella di chiedere all’uomo del nastro adesivo in prestito. Susan è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Esclottes da una sua amica che quel giorno aveva deciso di farle una visita. Poche ore dopo, le autorità hanno arrestato il vicino di casa Hichame Bahloul, un 42enne con problemi mentali.

Secondo una prima ricostruzione delle autorità del posto, sembrerebbe che a far scattare la rabbia dell’uomo, sia stata proprio la richiesta della vicina di casa, che aveva solo bisogno di un po’ di scotch. Hichame aveva già aggredito tre persone in passato ed era sotto le cure di uno psichiatra. Tuttavia era tornato a vivere in quel villaggio con i suoi genitori. Di certo la pensionata non aveva idea di quanto fosse pericoloso. Il 42enne è stato arrestato e condannato a 30 anni di reclusione, nonostante il suo stato mentale.

Con la scusa del nastro sono andato a casa sua, l’ho strangolata con la mia corda. Poi l’ho presa a calci e pugni al volto e al petto. Ero irritato dalla sua richiesta insistente, voleva il nastro adesivo.

Secondo le perizie dei consulenti, il vicino di casa della 67enne non era felice della sua vita e di essere tornato a casa dei suoi genitori, quindi avrebbe tolto la vita alla vicina di casa, proprio per poter tornare in prigione. Il suo legale ha commentato così:

Ho un cliente che si sente al sicuro in prigione e vuole restarci. Il bisogno di attaccare gli altri fa parte della sua vita da anni. Ha aggredito molte persone durante i ricoveri, pazienti, infermieri e medici. Ne ha tratto piacere. Mi ha detto: ‘Se mi lasciate uscire, lo farò di nuovo’.

