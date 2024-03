Soffocata da un boccone di cibo mentre prepara la cena, mamma muore davanti agli occhi delle sue figlie

Una storia drammatica che arriva da Dover, nel Regno Unito. In poche ore si è diffusa in tutto il mondo, lasciando milioni di utenti sconvolti. Una mamma è morta mentre stava cenando, a causa di un boccone di cibo che le è andato di traverso, davanti agli occhi del compagno e delle sue figlie piccole.

Si chiamava Siobhan Rose Simmonds e aveva solo 33 anni. Stava cucinando, come ogni sera, per la sua amata famiglia. Improvvisamente, la mamma si è accasciata sul pavimento priva di sensi. Un boccone di cibo le era andato di traverso. Il compagno, nel panico, ha allertato subito i soccorsi ed ha provato ad aiutarla in ogni modo, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Quando i soccorritori hanno raggiunto l’abitazione di famiglia, hanno subito trasportato Bonnie (è così che gli amici la chiamavano) al William Harvey Hospital. Purtroppo è rimasta in coma per una settimana e, nonostante i medici abbiano cercato di fare il possibile per salvarle la vita, il suo cuore si è fermato per sempre lo scorso 1 marzo.

La famiglia ha scelto, nonostante il momento di immenso dolore, di donare gli organi della giovane mamma. Così che un pezzetto di lei continuerà a vivere nei loro corpi. Le parole del suo papà sono strazianti:

Con questo gesto è come se la mia ragazza stesse ancora camminando in mezzo a noi. Tutti hanno cercato di aiutarla a sopravvivere ma lei è semplicemente soffocata. Potrebbe succedere a chiunque. Siamo orgogliosi di lei.

Bonnie lascia nel dolore il compagno e le sue due figlie. Un ragazzina di 14 anni nata da una precedente relazione e una bambina di due anni. Purtroppo tutti e tre hanno assistito alla drammatica scena, ma insieme troveranno la forza per andare avanti. Tantissimi i messaggi condivisi sul web da coloro che hanno voluto salutare la 33enne un’ultima volta.

