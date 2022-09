“Chiedo giustizia, i miei figli uccisi da pirati della strada”, queste le parole della madre di Elvira Zriba e del fratello Mustafha, entrambi morti investiti a 8 mesi di distanza l’uno dall’altra.

Elvira Zriba aveva 34 anni, era una ragazza solare che lavorava in uno chalet. Lunedì notte, intorno alle 2:00, è stata investita da una moto, con a bordo due persone senza casco. Le telecamere di sorveglianza mostrano il conducente del mezzo a due ruote mentre impenna e travolge la donna.

La 34enne è stata trascinata per diversi metri e il violento impatto è stato fatale. La moto ha invece terminato la sua corsa contro una macchina parcheggiata.

Otto mesi fa, anche il fratello Mustafha, 36 anni, è morto allo stesso modo. L’uomo si trovava nella periferia di Pianura, Napoli, in sella alla sua bicicletta elettrica. Una vettura lo ha travolto e il conducente è fuggito via, commettendo anche il reato di omissione di soccorso. Le forze dell’ordine lo hanno rintracciato un mese dopo la morte del 36enne.

Oggi la mamma piange due figli, entrambi uccisi da due pirati della strada.

Quella mattina, non vedendo Elvira tornare l’ho chiamata più volte e mi sono preoccupata. Quando è arrivato mio fratello con mia cognata, ho subito capito: sapevo che era successo qualcosa. Non si può morire così. Ho perso due di figli in otto mesi con la stessa dinamica. Chiedo il massimo della pena. Il Comune? Non mi hanno contattato.

Ieri mattina la donna, insieme ad una numerosa folla, ha partecipato alla manifestazione organizzata in via Caracciolo, vicino al luogo dell’incidente, in memoria di Elvira e di tutte le vittime di incidenti stradali.

I cittadini sono arrabbiati, chiedono che venga preso un provvedimento per impedire che si corra per le strade del posto.

La madre di Elvira e Mustafha ha perso due figli in soli 8 mesi, per colpa di due persone che non hanno rispettato le norme stradali e hanno ucciso due esseri umani. Chiede giustizia, così che la morte delle persone più importanti della sua vita non rimanga impunita.