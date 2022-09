Non c’è stato nulla da fare per la bambina di 4 anni vittima di un incidente sull’autostrada A12. Purtroppo i traumi riportati da lei dopo l’impatto sono risultati essere fatali. I genitori e la sorella di 10 anni, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale in codice giallo.

Gli agenti al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Hanno dovuto interrompere la strada al traffico per tutti i rilievi del caso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 10.30 di ieri mattina, giovedì 1 settembre. Precisamente sull’autostrada nel tratto che va da Versilia a Massa.

La piccola era in macchina con i suoi familiari, ma non è ancora chiaro dove erano diretti. All’improvviso però, per loro è avvenuto l’impensabile.

Da ciò che è emerso sembrerebbe che l’auto nel quale viaggiava la famiglia, abbia tamponato un’altra vettura con a bordo due persone. A causa del violento impatto la prima macchina si è ribaltata ed ha preso fuoco.

La bimba che era in macchina con i genitori è stata sbalzata fuori dal veicolo e purtroppo è morta sul colpo per i gravi traumi. I medici intervenuti non sono riusciti a far altro che constatare il suo decesso.

Incidente sull’A12, le condizioni degli altri feriti

Per ora la bambina è l’unica vittima di questo terribile incidente. I genitori e la sorella maggiore di 10 anni sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni non risultano essere molto gravi.

Gli agenti intervenuti per poter mettere la strada in sicurezza, hanno dovuto interrompere il traffico. Per questo hanno messo l’uscita obbligatoria al casello di Versilia.

Da ciò che è emerso la piccola era in macchina con la famiglia e stava viaggiando sul sedile posteriore, vicino la sorella. Dopo il tamponamento l’auto si è ribaltata ed ha preso fuoco, la piccola è morta per i gravi traumi riportati dopo l’impatto. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.