Gli oltre trecentomila seguaci sui social network e i milioni di tifosi di tutto il mondo di Chris Evert, hanno da poco appreso, direttamente dalla loro beniamina, che la stessa è affetta da un tumore alle ovaie al primo stadio. L’ex campionessa di tennis ha colto l’occasione per ricordare l’importanza della prevenzione.

Non è la prima dei personaggi dello sport che, in questo periodo, hanno annunciato di essere malati. Prima Gianluca Vialli in Italia, poi Louis Van Gaal in Olanda e ora Chris Evert, l’ex numero 1 del tennis mondiale.

L’ex campionessa ha pubblicato sul suo profilo di Instagram una clip in cui racconta la sua storia e svela di essere malata

Dopo il tennis, ho una nuova sfida: si chiama cancro alle ovaie, è stato scoperto per tempo, mi aspettano sei cicli di chemioterapia.

Centinaia i messaggi di supporto ricevuti, tra i quali spuntano anche quelli di tante ex colleghe, come la rivale di sempre Martina Navratilova.

In conclusione, a Evert ha voluto lanciare un messaggio di sensibilizzazione a tutti, ricordando l’importanza dei controlli e della prevenzione.

Il mio cancro è al primo stadio, se l’avessi scoperto tre mesi più tardi sarebbe potuto essere al terzo o quarto stadio. E se non avessi fatto nulla, avrebbe raggiunto l’addome.

La carriera di Chris Evert

Chris Evert è nata a Fort Lauderdale, in Florida, il 21 dicembre del 1954.

Già a 5 anni dimostrò quale sarebbe stata la sua strada, quella di giocatrice di tennis. A guidarla, sempre al suo fianco, il papà Jimmy che a sua volta era stato un campione di questo sport.

Nel 1974, a soli 19 anni, vinse il suo primo grande torneo, il Roland Garros. Quello ha segnato l’inizio di una delle carriere più gloriose per un’atleta di questo sport.

A fine carriera, arrivata nel 1989 a 35 anni, il suo palmares contava la bellezza di 154 titoli vinti, di cui ben 18 tornei del Grande Slam (sette Open di Francia, sei US Open, tre Wimbledon e due Australian Open).

La Evert, oltre alla relazione con il collega Jimmy Connors agli inizi degli anni 70, si è sposata tre volte. La prima con con il collega inglese John Lloyd, la seconda con il campione di sci Andy Mill e la terza con il golfista australiano Greg Norman.