I social e i siti di cronaca, negli ultimi giorni, sono pieni di notizie riguardanti il cantante Fedez e la malattia che ha svelato di avere. L’ondata di affetto da parte della sua famiglia, degli amici e dei fan è stata gigantesca. Ma uno dei messaggi più apprezzati, ricevuti dal rapper in questi difficili giorni, è senza dubbio quello arrivato da Gianluca Vialli.

Tumore neuroendocrino del pancreas. È questa la diagnosi che Fedez ha ricevuto e la malattia con cui dovrà lottare nel prossimo periodo.

Lo scorso 17 marzo il cantante ha svelato di essere malato e lo scorso 22 marzo si è sottoposto ad un intervento chirurgico che è servito all’asportazione di una parte del pancreas, tumore compreso.

Sono migliaia i messaggi di affetto e vicinanza che Fedez e la sua famiglia hanno ricevuto in questi giorni. Affetto che, come ammesso dallo stesso rapper, gli danno una forza infinita.

Tra tutti questi messaggi, evidentemente ce n’è stato uno che ha significato molto più degli altri. E questo è arrivato da un personaggio che conosce bene la sofferenza e gli stati d’animo che Fedez sta provando adesso.

Gianluca Vialli, ex calciatore di Juventus e Sampdoria e attuale capo delegazione della nazionale italiana di Roberto Mancini, con un tumore al pancreas ci sta lottando ormai da 5 anni, da quel giorno del 2017 in cui ha scoperto di averlo.

Gianluca Vialli ha parlato più volte della sua malattia, definendola come un ospite indesiderato che spera che prima o poi si stanchi e lo lasci libero.

Quando ha saputo di Fedez, Vialli ha voluto contattarlo telefonicamente, evidentemente per dargli la forza che lui sta tutt’ora imparando ad usare e gestire.

Puntuale, poi, è arrivato il ringraziamento pubblico di Fedez, che nelle storie del suo profilo Instagram ha scritto:

Grazie di cuore a Luca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone, così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore!