Sono ore turbolente e drammatiche quelle che si stanno vivendo in Turchia, dopo il tremendo terremoto che ha distrutto città intere e sepolto sotto le macerie migliaia di civili. Tra questi, fino a poche ore fa, c’era anche il calciatore professionista Christian Atsu. Per ore nessuno ha avuto sue notizie. Nella tarda serata di ieri, fortunatamente, i soccorritori lo hanno estratto vivo e trasportato in ospedale.

Una vera ecatombe quella avvenuta nelle scorse ore al confine tra Turchia e Siria. Alle 4.17 del mattino di ieri, ora locale, una fortissima scossa di terremoto ha colpito il sud della Turchia, al confine con la Siria. Il magnitudo registrato è stato addirittura di 7.9 gradi della scala Richter.

A questa ne sono seguite altre due di assestamento, che come la prima hanno superato i 6 gradi.

Intere città sono state distrutte e migliaia di civili sepolti sotto le macerie dei palazzi ridotti ormai ad un cumulo di detriti e polvere.

I soccorritori stanno lavorando da ore e impiegando tutte le forze per salvare quanta più gente possibile, ma il bilancio, ancora provvisorio, è già drammatico. Sono già oltre 5mila le persone che hanno perso la vita. Il dato, tuttavia, è tristemente destinato a crescere esponenzialmente con il passare delle ore.

Le ore di terrore di Christian Atsu

Tra i dispersi anche molti personaggi noti dello sport, come ad esempio Christian Atsu, calciatore professionista dell’Hatayspor.

Il 31enne ghanese ha un passato molto importante in club europei di enorme livello, come ad esempio Chelsea, Porto, Everton, Malaga e Newcastle.

L’estate scorsa è approdato in Turchia e poche ore prima del terremoto, aveva segnato il suo primo, bellissimo gol in un match ufficiale.

Dopo la scossa e il crollo del palazzo dove alloggiava è risultato disperso e per ore nessuno ha avuto sue notizie. Il Presidente, l’allenatore e tutti coloro vicino al club hanno manifestato la loro ansia.

Fortunatamente, nella tarda serata di ieri, nella totale devastazione in cui vive il paese, è arrivata una buona notizia. I soccorritori hanno individuato il calciatore e dopo ore a scavare lo hanno tratto in salvo.

Il club ha fatto sapere che è ferito e che ha difficoltà respiratorie. Attualmente si trova ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.