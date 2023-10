Un gravissimo incidente è quello che purtroppo ha portato all’improvvisa e straziante scomparsa di una coppia, chiamati Christian e Michelle Deaton. Erano spostai da 20 anni ed insieme avevano deciso di intraprendere un viaggio in bici, che ha portato ai decessi di entrambi.

Erano dipendenti della Nike e tanti tra amici, colleghi e parenti hanno voluto scrivere per loro dei messaggi di cordoglio sui social. Tra questi anche il padre dell’uomo.

Christian aveva 52 anni, mentre Michelle 48. Erano sposati da 20 anni ed in questi giorni di libertà, avevano intenzione di intraprendere un viaggio in bici, lungo la Napa Valley, in California.

Stavano attraversando proprio la pista ciclabile, con un panorama davvero suggestivo. Dal racconto di alcuni amici, erano diretti a Las Vegas e dovevano andare a diversi concerti in questi giorni.

Tuttavia, è proprio mentre si trovavano in strada, che un camion che percorreva la strada a circa 60 Km orari, che ha perso il suo carico. Purtroppo ha travolto la coppia, che era in sella alle loro bici.

Il camionista si è subito fermato per prestare i soccorsi ai due coniugi. Tuttavia, Christian è deceduto sul luogo del sinistro. Invece, Michelle ha perso la vita poche ore dopo il suo arrivo in ospedale.

Lo straziante addio a Christian e Michelle Deaton

La notizia di queste perdite ha sconvolto migliaia di persone. Infatti un’amica di famiglia nel ricordarli in un post sui social, ha scritto: “Condividevano così tanto amore l’uno per l’altra. Erano una coppia che incontri una sola volta nella vita!”

Anche il padre di Christian, sconvolto dai lutti che ha subito in poche ore, ha voluto rilasciare una straziante intervista. Il signore ad un giornalista ha detto: