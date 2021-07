Christian La Fauci è morto. Il celebre scrittore italiano non c’è più: il suo corpo ormai privo di vita è stato trovato nella sua casa di Genova. Nella stessa abitazione anche quello della mamma dell’autore di molti libri di successo. Probabilmente la donna è morta di stenti, dopo la scomparsa del figlio, che si occupava di lei perché non più autosufficiente.

Christian La Fauci, esperto di calcio inglese, si è spento nella sua casa a Genova Marassi. Lo scrittore italiano aveva solo 46 anni. Il corpo della madre di 86 anni è stato rinvenuto privo di vita nella stessa abitazione. La donna era gravemente malata e ormai non più autosufficiente.

Secondo gli inquirenti Christian si prendeva cura di sua madre praticamente a tempo pieno. Dopo la morte improvvisa dell’attore, la donna non ha potuto far niente per lanciare l’allarme. Ed è morta praticamente di stenti. Una tragedia che è davvero devastante per la modalità con cui ha avuto luogo.

I poliziotti sono entrati nella casa dello scrittore su segnalazione di un amico. Questo conoscente da qualche giorno non aveva più notizie di Christian, non lo sentiva da giorni e si è giustamente preoccupato, facendo una segnalazione alle forze dell’ordine, che hanno prontamente raggiunto la casa.

Quando gli agenti sono entrati hanno trovato una scena davvero terribile. I corpi di madre e figlio erano in avanzato stato di decomposizione. Ognuno era nella sua camera da letto. Probabilmente la morte risale a qualche giorno fa, visto lo stato in cui versavano i cadaveri.

Christian La Fauci morto insieme alla madre: la Procura indaga per conoscere le cause dei due decessi

Il pubblico ministero che si occupa del caso, Stefano Puppo, ha già aperto un fascicolo per omicidio colposo, prevedendo tutti gli accertamenti del caso per capire cosa è successo in quella casa di Genova Marassi.

Gli agenti hanno già provveduto a sentire amici, conoscenti, vicini di casa. E pare siano stati rinvenuti dei farmaci in casa, che ora andranno analizzati.