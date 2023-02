Lutto nella comunità di Santo Stefano d’Aveto, in provincia di Genova. . Christian Repetti, padre, marito e maestro di sci di 35 anni, ha perso la vita a seguito di un malore improvviso.

L’uomo si trovava in casa con la moglie e la figlia, lo scorso giovedì sera, quando è stato colpito da un improvviso malore. Subito è stato lanciato l’allarme ai soccorsi, come riportato dalla testata giornalistica il Secolo XIX, ma i sanitari sono arrivati quando era già troppo tardi.

Una polemica si è fatta strada dopo il decesso di Christian Repetti. Sembrerebbe che la guardia medica non sia potuta intervenire poiché impegnata in un altro soccorso e che, l’elisoccorso sarebbe partito da Albenga, troppo lontano dall’abitazione dell’uomo.

Quando i soccorritori hanno raggiunto la casa di famiglia, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo. Sono stati costretti a dichiarare il decesso del 35enne. Christian si è spento per sempre davanti agli occhi della moglie e della figlia.

In segno di lutto e per mostrare vicinanza alla famiglia, gli impianti sciistici sono rimasti chiusi. Sulla pagina social si legge:

Ci scusiamo con tutti coloro che volevano raggiungerci sulle nostre piste e nei nostri rifugi. Purtroppo giovedì sera ci lascia, troppo presto, un nostro compagno, un collega, un amico, un uomo buono che è con noi da prima che il primo palo fosse piantato e la nostra riconoscenza, non per il lavoro, ma per il cammino che abbiamo fatto assieme é in questo piccolo e inutile gesto che vogliamo offrirgli.

Sebastiano Morana, scomparso a 38 anni come Christian Repetti

Pochi giorni fa, un altro uomo di 38 anni ha perso la vita come Christian Repetti. È accaduto a Pachino, comune in provincia di Siracusa.

Sebastiano Morana è stato colpito da un arresto cardiaco, ma in quel momento non c’erano medici disponibili nel presidio sanitario. Una carenza di personale, già denunciata dal Sindaco, che è costata la vita ad un uomo di 38 anni.

È stato trasportato con l’elisoccorso in un’altra struttura sanitaria, ma al suo arrivo era già troppo tardi. I medici sono stati costretti a dichiarare il decesso.