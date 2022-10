La musica italiana piange la scomparsa di Christina Moser, assoluta precorritrice della musica elettronica in Italia e in Europa

Lutto gravissimo per la musica italiana, in particolare per gli appassionati ed amanti di quella new wave ed elettro pop diventata di culto dagli anni ’60 in poi. Christina Moser, moglie e compagna artistica di Maurizio Arcieri, si è spenta nella giornata di ieri a Lugano, dopo aver fatto i conti a lungo con un brutto male che non le ha lasciato scampo. Aveva 70 anni.

La Moser era di nazionalità svizzera, sebbene fosse nata e cresciuta a Milano. In Italia ha vissuto per gran parte della sua vita, fino al 2015, quando suo marito Maurizio si spense all’età di 72 anni.

La cantante e compositrice si è spenta all’età di 70 anni, nella sua casa di Lugano, dove si era appunto trasferita dall’Italia da qualche anno.

Gli anni in cui diventò famosa a livello internazionale sono stati i ’70. Era ancora giovanissima quando conobbe e si innamorò di Maurizio Arcieri, che all’epoca era già noto per far parte della band di musica elettronica New Dada.

Insieme, nei primi anni 70, fondarono il duo artistico Chrisma. L’esordio è datato 1976 e arrivò sul palco dell’Arena di Verona, durante il Festivalbar. In quell’occasione presentarono il loro primo singolo, che si intitolava Amore e il cui testo era stato scritto da Niko Papathanassiou.

Christina Moser i suoi successi

Il primo album arrivò nel 1977 e si chiamava Chinese Restaurant. Album del quale Christina Moser scrisse e cantò i brani.

Nel 1980 la band cambiò nome e da Chrisma diventò Krisma. In tutta la loro carriera, la Moser e Arcieri pubblicarono 10 album, riscuotendo un successo internazionale e risultando gli assoluti precursori della new wave e dell’elettro pop in Italia.

Pur rimanendo artisti di nicchia, rimasero esponenti iconici della musica indipendente collaborando sia con le nuove leve che si affermarono negli anni ’90 come i Subsonica e i Bluvertigo, sia con Franco Battiato nei suoi tour.

Le ultime apparizioni dei Krisma risalgono al 2009, quando fecero parte fissa del cast del programma in seconda serata Mediaset condotto da Piero Chiambretti, il Chiambretti Night.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle ultime ore. In molti hanno voluto ricordare Christina per la bella persona che era e soprattutto per l’immensa professionista e musicista che ha dimostrato di essere fin da giovanissima.