“Ci avevano detto che colpiva soltanto anziani affetti da altre patologie”, tanto dolore per la morte di Anna Iovino

Dolore e tristezza a Caivano, comune italiano della città di Napoli: è morta la maestra Anna Iovino. La donna si è spenta all’età di 59 anni, dopo aver contratto il Covid-19. Dopo la positività al tampone, le condizioni di Anna sono peggiorate e i medici hanno deciso di ricoverarla in ospedale.

La comunità è sconvolta per la sua perdita. La donna era molto conosciuta per il suo lavoro di insegnante, ma anche perché era la cugina del sindaco di Caivano. Il primo cittadino, Enzo Falco, ha voluto scrivere un messaggio su Facebook, per esprimere il dolore e il dispiacere dopo quanto accaduto a sua cugina:

Ci avevano spiegato che colpiva solo anziani affetti da altre patologie. Che ci aveva colto di sorpresa perché i medici non lo conoscevano bene. Non c’erano cure specifiche, non avevamo posti letto a sufficienza e con le attrezzature adeguate.

Lab technician holding swab collection kit,Coronavirus COVID-19 specimen collecting equipment,DNA nasal and oral swabbing for PCR polymerase chain reaction laboratory testing procedure and shipping

Brescia e Bergamo con quelle morti accompagnate solo dalla solitudine degli autocarri militari dovevano essere ricordi lontani. E invece ci scopriamo ancora deboli, indifesi, sconfitti di fronte ad un nemico subdolo che penetra nei polmoni e li devasta togliendoti la possibilità di respirare. E sono ormai giovani, senza malattie o complicazioni… Non possiamo, non dobbiamo abbassare la guardia!

Anna Iovino e il lavoro da insegnante

Anna Iovino era molto stimata per il suo lavoro di insegnate nell’istituto Bruno Ciari. Il preside della scuola, Bartolomeo Perna, ha voluto pubblicare un pensiero per la maestra, che ha lasciato un vuoto nel cuore di colleghi, operatori scolastici e alunni:

