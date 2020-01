Cillian O’Driscoll ha perso la vita mentre era all’asilo Bambino di 4 anni, si addormenta all'asilo e non si sveglia più. Ecco cosa è accaduto in quella giornata..

Il piccolo Cillian O’Driscoll, di soli quattro anni, ha perso la vita durante uno dei suoi pisolini all’asilo. Il tutto è accaduto al nido Kinder Care, di Ballincolling, a Cork, in Irlanda. Ora la polizia sta indagando sulla questione, poiché ci sono delle domande a cui i genitori ancora non trovato una risposta.

La comunità, proprio come la famiglia del piccolo, sono rimaste sconvolte e vogliono capire la verità su ciò che è accaduto in quella scuola e in quelle ore.

Secondo le informazioni che sono state rese note, a Cillian era stata diagnosticata una forma di autismo e per questo, in asilo aveva una persona che doveva dedicarsi solo per lui.

Quest’insegnante avrebbe dovuto controllarlo in ogni momento e durante l’ora del risposino, avrebbe dovuto controllarlo ogni dieci minuti, per evitare che gli accadesse qualcosa di tragico.

In quella giornata, invece, è accaduto l’impensabile. La maestra è andata via due ore prima della fine dell’orario scolastico ed il bimbo, è rimasto con le altre insegnanti.

Il preside, insieme ad altri dirigenti scolastici, era uscito per l’orario di pranzo e con i bambini, è rimasta una sola maestra, che doveva badare a tutti loro. La donna ha dichiarato di averlo visto giocare su una casetta, che gli piaceva tanto e di averlo poi visto addormentarsi proprio lì sopra.

Non voleva dargli fastidio e per questo motivo, non lo ha mai spostato. Il suo turno, si è concluso alle dodici ed alle quattordici è arrivata la tragica telefonata ai genitori.

Sul posto sono arrivati anche i soccorritori, che hanno fatto il possibile per salvarlo, ma nonostante i loro disperati tentativi, per lui non c’è stato più nulla da fare. Per i medici ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco. I genitori vogliono trovare tutte le risposte alle loro domande e soprattutto perché il loro bambino, non è stato controllato durante il pisolino.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

