È delle ultime ore la notizia della scomparsa di una attrice amatissima negli Stati Uniti d’America e non solo. Si tratta di Cindy Williams, che ha recitato in tanti film e tante serie tv, ma che è diventata famosa soprattutto per il suo ruolo da protagonista in Laverne & Shirley, serie spin off della più nota Happy Days. A dare in triste annuncio della sua dipartita ci hanno pensato i figli.

Giorni davvero tristi per il mondo del cinema e della televisione negli USA. Nella giornata di ieri, infatti, si era diffusa la notizia della scomparsa di Annie Wersching.

Quella dell’attrice 45enne è stata una vera e propria tragedia. Giovane, bellissima, molto apprezzata nel mondo della recitazione e madre di tre figli piccoli che ora dovranno crescere senza la loro mamma.

Era nota per aver recitato in tante serie tv di grande successo non solo in territorio a stelle e strisce, ma in tutto il mondo, come 24, CSI, The Vampire Diaries e tante altre. A portarla via un cancro che non le ha lasciato scampo.

Poche ore e si è diffusa la notizia della scomparsa di un’altra attrice molto seguita e amata. Si tratta appunto di Cindy Williams.

Chi era Cindy Williams

A dare la notizia della sua dipartita, tramite una nota divulgata tramite l’agente dell’attrice stessa, ci hanno pensato i suoi figli Zak ed Emily Hudson.

La scomparsa della nostra gentile ed esilarante madre, Cindy Williams, ci ha portato una tristezza insormontabile. Conoscerla e amarla è stata la nostra gioia e il nostro privilegio. Era unica nel suo genere, bella, generosa e possedeva un brillante senso dell’umorismo e uno spirito che tutti amavano!

Tanti i film al cinema e le serie tv in cui ha recitato, in alcuni casi anche sotto la direzioni di grandissimi della regia, come ad esempio Francis Ford Coppola e George Lucas.

Il ruolo che però l’ha resa davvero celebre è stato senza dubbio quello di Shirley, nella sitcom andata in onda dal 1976 al 1983, spin off di Happy Days, intitolata Laverne e Shirley.

Comparsa poi anche in alcuni episodi di show televisivi come Law & Order, Lois & Clark, Settimo Cielo, 8 Semplici Regole e tanti altri.