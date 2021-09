Il mondo del cinema internazionale piange la morte di uno dei più iconici attori di film comici andati in onda dagli anni ’80 in poi. Art Metrano, una delle star della fortunata saga statunitense di Scuola di Polizia, è morto all’età di 84 anni. Era diventato paraplegico nel 1989 dopo una brutta caduta. Condizione che, però, non gli aveva impedito di continuare a lavorare.

Sono davvero tanti i progetti cinematografici e televisivi in cui Metrano ha lavorato nel corso della sua lunga e fortunata carriera. L’esordio era arrivato nel 1968, quando aveva recitato in alcune puntate della serie tv Vita da Strega. Poi, 5 anni più tardi, nel 1973, è apparso per la prima volta sul grande schermo, nel film Un duro al servizio della Polizia.

Il ruolo grazie al quale è diventato famoso praticamente in tutto il mondo, è quello del burbero e cattivo tenente e comandante Mauser, nella saga di Scuola di Polizia. Ha recitato nel secondo e terzo capitolo, riscuotendo un grandissimo successo.

Nel 1989, a seguito di una brutta caduta dalle scale, Art Metrano è rimasto paraplegico. Questo però non gli ha impedito di continuare nel suo lavoro. Anzi, ha iniziato un percorso di spettacoli nei quali si raccontava e raccontava, con ironie, anche questo suo incidente e questa sua disabilità.

Se ne è andato per sempre lo scorso 8 settembre, nella sua casa di Aventura, in Florida, accerchiato dall’amore dei suoi familiari e dei suoi amici.

Il toccante addio del figlio di Art Metrano

Molto commovente il messaggio di addio che il figlio dell’attore ha pubblicato sui suoi account social. Ecco qualche estratto del post.

È con il cuore pesante che scrivo questa notizia. Ieri ho perso il mio migliore amico, il mio mentore, mio ​​padre. Era e sarà sempre l’uomo più duro che conosca. Non ho mai incontrato qualcuno che abbia superato più avversità di lui.