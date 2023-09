Cinque operai morti investiti dal treno, due indagati: di chi si tratta

La Procura continua ad indagare su quanto accaduto a Brandizzo. Cinque operai hanno perso la vita, investiti da un treno, mentre effettuavano degli interventi di manutenzione dei binari. Soltanto in due sono sopravvissuti.

Le autorità vogliono capire cosa sia davvero accaduto e come sia stato possibile che un treno a 160 km orari sia passato sui binari con dei lavori in corso. Si è parlato di un’errata (o mancata) comunicazione tra i lavoratori e chi avrebbe dovuto avvertire il macchinista.

Sarebbero due, per il momento, gli iscritti nel registro degli indagati e si tratterebbe proprio degli operai sopravvissuti. Sono accusati di “Gravi violazioni della procedura di sicurezza al momento dell’incidente”. Violazioni che come già anticipato in precedenza, riguarderebbero proprio le comunicazioni tra l’ok del cantiere, l’inizio dei lavori notturni degli operai e il semaforo ancora verde per il passaggio del treno.

Il macchinista è sotto choc. Non si aspettava di incontrare delle persone sui binari. I cinque operai hanno perso la vita sul colpo. I soccorritori hanno rinvenuto i loro resti fino a 300 metri di distanza.

Chi erano i cinque operai investiti dal treno

Le vittime sono state identificate, si tratta di: Michael Zanera, 34 anni, Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, Giuseppe Anversa, 49 anni e Kevin Laganà, 22 anni. Erano tutti dipendenti dell’azienda Sigifer di Borgo Vercelli, che si occupa della manutenzione e della costruzione delle ferrovie.

Gli unici due sopravvissuti sono stati portati in ospedale per i controlli di routine e per un sostegno psicologico e sono stati già rimandati a casa, Fortunatamente, non hanno riportato gravi conseguenze, anche se non dimenticheranno quella scena per il resto delle loro vite.

Le famiglie dei cinque operai sono sconvolte, non riescono a capire come sia potuto accadere e chiedono risposte. Com’è possibile che un treno sia passato mentre degli operai svolgevano dei lavori di manutenzione? È proprio quello che le forze dell’ordine vogliono capire. Fondamentali saranno anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.