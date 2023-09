Identificati i cinque operai investiti da un treno: chi erano e cosa potrebbe essere accaduto

Cinque operai hanno perso la vita sulla linea Torino – Milano, a Brandizzo, travolti da un treno. La tragedia è accaduta intorno a mezzanotte dello scorso 30 agosto. Insieme alle vittime c’erano anche altri due colleghi, che fortunatamente si sono salvati.

Secondo una prima ricostruzione, il treno viaggiava a 160 km/h, mentre gli operai stavano effettuando dei lavori di sostituzione di alcuni binari per conto di una ditta esterna delle Ferrovie. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di ricostruire cosa è esattamente accaduto. Purtroppo, i cinque colleghi hanno perso la vita sul colpo, i soccorritori hanno rinvenuto i loro resti sino a 300 metri di distanza.

I corpi sono stati identificati e le famiglie non riescono ancora a realizzare quanto accaduto. Michael Zanera, 34 anni, Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, Giuseppe Anversa, 49 anni e il più piccolo, Kevin Laganà, 22 anni.

Il macchinista del treno, che stava guidando nella cabina insieme ad un collega, è sotto shock. In poche ore la vicenda si è diffusa sul web, sconvolgendo migliaia di persone. Anche il sindaco di Brandizzo ha voluto esprimere il suo straziante pensiero. Le parole di Paolo Bodoni:

Si tratta di una tragedia enorme. Un collega tra i soccorritori mi ha detto di avere visto resti umani anche a 300 metri dal punto dell’impatto, una scena terribile. Sono venuto qui subito dopo l’incidente. Le prime informazioni che mi sono arrivate riferiscono una scarsità di comunicazione tra la squadra e chi doveva segnalare il passaggio del treno, ma bisogna vedere cosa è veramente accaduto.

Saranno ora le indagini delle forze dell’ordine a ricostruire esattamente quanto accaduto, grazie anche ai video delle telecamere di sorveglianza.

I cinque operai lavoravano tutti per una ditta esterna delle Ferrovie ed erano addetti manutenzione. Erano soliti lavorare di notte per riparare i binari e far sì che fossero sempre funzionanti. Michael Zanera era di Vercelli, lavorava nel campo delle ferrovie dal 2019. Kevin Laganà aveva solo 22 anni e come Michael lavorava per la ditta dal 2019. Era anche lui di Vercelli. Giuseppe Sorvillo era un papà di due bambini piccoli che viveva Brandizzo. Saverio Giuseppe Lombardo era siciliano, ma si era trasferito a Vercelli nel 2020. Giuseppe Anversa era un operaio di 49 anni di Chivasso.