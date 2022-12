Un Santo Stefano drammatico quello appena trascorso. Ciro Calcagno, giovane agente di Polizia di Napoli, che nella serata di ieri ha perso la vita in un tremendo scontro frontale tra la sua auto e un’altra vettura che proveniva in senso opposto. In auto con lui anche la compagna, che fortunatamente non è in pericolo di vita.

Credit: Ciro Cì – Facebook

Giorni di festa e serenità che, purtroppo, si sono trasformati in tragedia per la famiglia di Ciro e per tutti coloro che lo conoscevano e amavano.

Il sinistro, molto violento, si è verificato nella serata di ieri a Villaricca, in provincia di Napoli. Più precisamente a via Enrico Fermi, che collega appunto Villaricca a Giugliano. Un tratto stradale che troppo spesso è teatro di episodi simili, tanto che i residenti hanno più volte segnalato la sua pericolosità.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto. Su una viaggiavano Ciro e la sua compagna Carla. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori medici del 118, allertati da alcuni testimoni.

I sanitari hanno prelevato i due fidanzati e li hanno trasportati d’urgenza all’ospedale La Schiana di Pozzuoli, dove però Ciro si è spento poco dopo il suo arrivo per la gravità dei traumi riportati.

La sua compagna e il conducente dell’altro mezzo, seppur feriti, non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ora cercheranno di fare chiarezza sulla dinamica del sinistro.

Cordoglio per la morte di Ciro Calcagno

Credit: Ciro Cì – Facebook

Ciro Calcagno aveva solo 34 anni ed era originario di Melito, nella zona nord di Napoli. Lavorava alla UPG della questura di Napoli e la Polizia era la sua più grande passione, oltre che sua occupazione.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle prime ore di questa mattina. Tanti amici, ma anche coloro che hanno condiviso con lui una parte di percorso professionale.

Credit: Ciro Cì – Facebook

Come l’avvocato Arciero, che con il 34 aveva lavorato a Roma dal 2016 al 2018 e che con lui aveva mantenuto i rapporti fino ad ora. Su Facebook ha scritto: