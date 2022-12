Nella notte appena trascorsa è avvenuta l’ennesima strage sulle strade italiane. Due 25enni hanno infatti perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un muretto di cemento su una strada che collega Venezia a Mestre. Gravemente feriti il conducente dell’automobile e un’altra ragazza che viaggiava con loro.

Una vigilia di Natale drammatica, quella che vivranno le famiglie delle due persone che questa notte, in Veneto, hanno perso la vita in un tremendo incidente avvenuto vicino a Mestre.

Quella delle vittime di incidenti stradali in Italia è come sempre, purtroppo, una ferita che non si risana. Gli ultimi giorni, quelli che si avvicinano alle feste natalizie e che dovrebbero essere di serenità, si sono invece trasformati in tragedie assolute per le famiglie di coloro che hanno perso la vita sulle vie di diverse parti del Paese.

Due sere fa, intorno alle 22:00, lo scooter su cui viaggiava Matteo Guastella, un ragazzino di soli 14 anni della provincia di Ragusa, si è schiantato contro una vettura. Per l’adolescente, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare.

Nella notte appena trascorsa, invece, un altro drammatico scontro è avvenuto vicino a Mestre. Una Renault Clio con a bordo quattro ragazzi si è scontrata contro un muretto di cemento sul bordo della carreggiata.

Niente da fare per due 25enni

I quattro che erano a bordo della vettura aveva trascorso una serata in compagnia e da Venezia stavano tornando verso Mestre. Per cause ancora da chiarire l’automobile ha perso aderenza con l’asfalto ed ha preso in pieno il muro.

L’impatto è stato violentissimo e tutta la parte destra della stessa automobile è finita distrutta. Le due persone che viaggiavano sui sedili destri, due 25enni, purtroppo non ce l’hanno fatta.

Uno di loro ha perso la vita sul colpo, mentre l’altro si è spento poco dopo l’arrivo dei soccorritori sul posto.

Il conducente dell’auto e un’altra ragazza sono rimasti gravemente feriti e ora sono ricoverati in ospedale.

Tragico il momento in cui sul luogo dell’incidente sono arrivati i familiari delle vittime.

Le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco hanno impiegato ore per effettuare tutti i rilievi del caso e per liberare la carreggiata. Quest’ultima è tornata disponibile alla riapertura del traffico solo in mattinata.