Bimbo nato durante il lockdown, i genitori lo chiamato Ciro Covid Ciro Covid, bimbo nato durante il lockdown: i genitori vogliono ricordare l'emergenza

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto, poiché il numero dei decessi e dei contagi è arrivato a livelli molto elevati. Negli ultimi giorni è stata resa pubblica una notizia incredibile, una coppia di genitori ha dato alla luce il loro bambino, il ventidue aprile ed hanno deciso di chiamarlo Ciro Covid, per rendere particolare il suo nome.

Una notizia che ha presto fatto il giro del mondo ed è diventata virale. Nessuno riusciva a crederci ed alla fine a dare la conferma è stata proprio la nonna paterna, tramite alcuni media locali.

In base alle informazioni emerse, è il fatto è avvenuto nella città di Ceres, nel dipartimento di San Cristòbal, in Argentina.

Il piccolo è venuto al mondo con un cesareo programmato, lo scorso ventidue aprile, proprio in pieno lockdown. Pesava tre chili e duecento grammi e sia lui che la mamma stanno bene.

Vista la situazione che sta vivendo il mondo in questo periodo, i due genitori hanno deciso di voler rendere indimenticabile il suo secondo nome, che è Covid, mentre il primo è Ciro.

A rendere pubblica la notizia, è stato qualcuno che ha fotografato il suo atto di nascita, mentre era ricoverato ancora in ospedale. Però, ancora non era chiaro se la madre ed il padre avessero intenzione di registrarlo anche all’anagrafe del loro comune.

A dare la conferma di questo è stata proprio la nonna paterna, che è stata contattata da alcuni giornali locali, ha confermato le intenzioni della giovane coppia.

Il virus si è ormai diffuso e sta spaventato tutta la popolazione mondiale. In molti per questo motivo, hanno deciso di rimanere a casa il più possibile, per evitare di essere contagiati.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Leggo