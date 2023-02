L'incidente si è verificato a Giugliano, dove Ciro Giacalone, operaio 33enne di Afragola, lavorava in un negozio di arredamenti

Un episodio molto spiacevole si è verificato nella giornata dello scorso 14 febbraio a Giugliano. Un operaio di Afragola di soli 33 anni, Ciro Giacalone, ha perso la vita dopo che un’auto lo ha investito sull’asse mediano. Stava cambiando una gomma forata e non aveva segnalato la sosta con il triangolo. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

Ancora una vittima molto giovane sulle strade italiane, che va ad incrementare un numero, quello dei defunti per incidenti stradali, che da inizio anno è già molto alto.

Soltanto ieri mattina, a Udine, una donna di 49 anni di nome Erika Niemiz, si è spenta dopo che un’auto l’ha investita mentre faceva jogging nella zona vicina allo stadio dell’Udinese.

Il conducente della vettura ha dichiarato che non l’ha vista per via sel sole che gli aveva impedito di vedere bene.

Diverse le circostanze che, qualche giorno fa, hanno invece portato alla scomparsa prematura ed improvvisa di un uomo di soli 33 anni di Afragola, in provincia di Napoli.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, sull’asse mediano di Giugliano. Più precisamente in via San Francesco a Patria a Giugliano, in direzione Lago Patria.

Ciro Giacalone, che lavorava nel negozio di arredamenti “Abitare” di Giugliano, dopo aver forato una gomma ha accostato e si è preparato per sostituirla.

Mentre era intento nell’operazione, un suv di grossa cilindrata bianco è sopraggiunto a velocità sostenuta ed ha travolto sia il furgone, sia lui, sbalzandolo a diversi metri di distanza sull’asfalto.

Per Ciro Giacalone non c’è stato nulla da fare

Il primo a soccorrere il 33enne è stato lo stesso conducente del suv, che ha subito effettuato la chiamata di emergenza ai soccorritori medici.

Questi ultimi sono giunti sul posto in pochi minuti, ma per Ciro non c’era già più nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente, poco dopo, sono arrivati anche gli agenti delle forze dell’ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

La notizia è arrivata subito ad Afragola, città in cui Ciro viveva, e tutti sono rimasti sconvolti. Il 33enne era conosciuto e ben voluto da tutti, come dimostrano i tantissimi messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle ore e nei giorni successivi alla tragedia.