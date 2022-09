I funerali del bambino di 4 anni morto dopo un incidente in scooter con il papà, si sono tenuti nel pomeriggio di giovedì 1 settembre. In tanti hanno scelto di essere presenti per mostrare vicinanza ed affetto ai genitori, ma anche per un ultimo saluto al piccolo.

I presenti erano in lacrime, per la prematura perdita di questo bimbo. Purtroppo dopo il ricovero in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere per i gravi traumi riportati.

Il funerale è stato celebrato nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes, che si trova in via Calata Capodichino, nella città di Napoli. Proprio vicino dove viveva il piccolo con la sua famiglia.

In parrocchia c’erano davvero tantissime persone ed anche personaggi dello spettacolo. Tra questi anche Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, questo perché il papà è molto conosciuto e stimato nell’ambiente cinematografico, dove lavora.

All’uscita della bara bianca tutta la gente ha rotto il silenzio con un lungo applauso ed hanno anche fatto volare in aria dei palloncini, dello stesso colore del feretro. In tanti si sono stretti nel dolore della famiglia.

Bambino di 4 anni morto in un incidente in scooter con il papà: i fatti

I fatti sono avvenuti intorno alle 16.30 di venerdì 26 agosto. Precisamente all’incrocio con via Pavia, nel quartiere Vasto, a Napoli.

Da ciò che è emerso fino ad adesso, il piccolo era in sella al veicolo a due ruote con il papà. Indossava regolarmente il casco. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrati con una macchina.

Nell’incidente il padre ha perso il controllo del suo scooter ed è finito fuori strada. Il piccolo, da ciò che raccontano alcuni testimoni, è stato sbalzato a terra per più di 20 metri. Purtroppo nonostante il tempestivo trasporto in ospedale e le cure, il 28 agosto i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La Procura di Napoli ha deciso di avviare un’inchiesta e sia il padre, che la donna alla guida dell’auto risultano essere indagati. Ora saranno solo le indagini a far luce su questo terribile episodio.