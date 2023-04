Fortunatamente lo spavento è passato per Ciro Immobile e per la sua bambina Martina, che domenica mattina erano rimasti coinvolti in un grave incidente stradale a Roma. Entrambi sono tornati a casa, un po’ malconci, ma tutto sommato in buone condizioni. Il capitano della Lazio ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza mostrata in questi difficili giorni e il personale dell’ospedale che si è preso cura di loro.

Erano le prime ore del mattino di domenica scorsa quando il bomber della Lazio e della nazionale italiana, Ciro Immobile, rimaneva coinvolto in un grave incidente stradale.

Lui e sua figlia Martina erano a bordo della Land Rover del campione e, mentre attraversavano ponte Matteotti, sono stati travolti da un tram in corsa.

L’auto è stata completamente distrutta nella parte anteriore dal mezzo cittadino e lo stesso tram è uscito dalle rotaie.

Tanto lo spavento per Ciro, che insieme alla sua bambina è stato trasportato al policlinico Gemelli di Roma per gli accertamenti e per le dovute cure.

Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura di una costola. Malconcia anche la piccola, che però fortunatamente non è mai stata in pericolo grave.

Ciro è stato dimesso martedì, mentre Martina è tornata a casa nella giornata di ieri.

Il post di Ciro Immobile

Credit: ciroimmobile17 – Instagram

Non appena l’intera famiglia si è ritrovata a casa, sana e salva, il bomber biancoceleste ha voluto tranquillizzare e ringraziare tutti pubblicamente. Ecco le parole di Ciro Immobile:

Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e sopratutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene. Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe , me e tutte le persone coinvolte ❤️

Continuano intanto le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e individuare le responsabilità del sinistro.

Tre testimoni hanno contattato l’avvocato di Ciro raccontando che l’attaccante è passato con il verde. Testimonianze che combaciano con quelle dello stesso Immobile, il quale ha raccontato di essere passato con il verde e che non procedeva a più di 50 km/h.

Dal canto suo, l’autista del tram ha raccontato che anche lui è passato con il verde. Le autorità cercheranno di chiarire il tutto.