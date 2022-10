Dopo mesi di trepidante attesa, il bomber della Lazio e della nazionale italiana Ciro Immobile e sua moglie, la bellissima Jessica Malena, hanno finalmente accolto tra le braccia il piccolo Andrea. Si tratta del quarto figlio per quella che è una delle coppie più amate, longeve e solide del mondo dello spettacolo italiano. L’annuncio della nascita, come al solito in queste occasioni, è arrivato su Instagram.

Credit: ciroimmobile17 – Instagram

Era il maggio scorso quando con un bellissimo e molto tenero video, Immobile e la sua consorte annunciavano sui social che ben preso la loro famiglia si sarebbe allargata ancora.

Nella clip ci sono i due innamorati, sul divano, e si riprendono mentre danno la lieta notizia al resto della truppa, i tre bambini già nati dal loro amore: Michela, Giorgia e Mattia.

Successivamente avevano comunicato anche il colore che avrebbe avuto il fiocco. Azzurro appunto, pareggiando così il numero di maschi e femmine all’interno della loro casa.

Ieri, mercoledì 20 ottobre, l’attesa è finalmente finita e Jessica Malena ha partorito il piccolo Andrea.

Credit: ciroimmobile17 – Instagram

Il primo ad annunciare la sua nascita è stato papà Ciro, che ha pubblicato una foto della manina del neonato ed ha poi aggiunto in didascalia questo messaggio:

La famiglia si allarga😍 in una giornata piena di emozioni il regalo più bello me lo hai fatto tu @jessicamelena vera campionessa!!! Benvenuto Andrea 💙 ti amiamo

Poco dopo è arrivata una storia anche da parte di mamma Malena, che immortalando Andrea e Ciro ha scritto semplicemente: “Vita“.

L’infortunio di Ciro Immobile

Credit: ciroimmobile17 – Instagram

Se la vita privata di Ciro Immobile procede a gonfie vele, quella lavorativa ha purtroppo subito una pesante battuta d’arresto.

La sua Lazio ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, inanellando diversi risultati utili consecutivi e restando nelle prime posizioni della classifica.

Questo è stato possibile anche e soprattutto grazie ai gol di Ciro, ovviamente.

Nell’ultima partita, giocata domenica scorsa contro l’Udinese, al 30esimo minuto del primo tempo i tifosi dell’Olimpico sono rimasti con il fiato sospeso. Il proprio capitano, infatti, è dovuto uscire per un problema muscolare.

Gli esami svolti in questi giorni hanno evidenziato una lesione, che terrà fuori Ciro per alcuni mesi. Il suo rientro è comunque previsto per i primi mesi del 2023.