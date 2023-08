Sono emersi nuovi straziante dettagli sul decesso del neonato di appena 6 mesi, a causa di un grave sinistro, mentre era in macchina con la madre, il padre ed il cuginetto. La ragazza di 24 anni, si trova ricoverata in terapia intensiva e le sue condizioni sono molto gravi.

I familiari sono sconvolti ed addolorati dalla grave perdita. Erano lì per una vacanza ed erano appena uscita dalla casa di alcuni parenti. Poi all’improvviso, il dramma.

La mamma del piccolo Salvatore si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore, di Parma. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Per questo i medici hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata.

Tuttavia, vista la sua situazione, i familiari hanno deciso insieme ai dottori, di non informarla del decesso del suo bimbo. La donna purtroppo, ancora non sa che il figlio non c’è più.

Il padre ed il cuginetto, di 4 anni, per fortuna non sono in gravi condizioni. I medici li hanno medicati per alcune escoriazioni, ma non hanno avuto bisogno di un ricovero in nosocomio.

Il decesso del neonato di 6 mesi dopo il sinistro

I fatti sono avvenuti intorno alle 13.15, di lunedì 31 luglio. Precisamente sulla strada provinciale 62r, nel comune di Cispadana, che si trova nella provincia di Padova.

I due genitori di soli 24 anni erano in vacanza. Infatti insieme al loro bimbo ed a un suo cuginetto, erano andati a trovare alcuni parenti nella città di Parma. Successivamente si erano rimessi in viaggio.

Tuttavia, pochi minuti dopo essersi rimessi in auto, che è avvenuto l’impensabile. Il ragazzo alla guida, si è scontrato frontalmente con una Citroen, guidata da un suo coetaneo del posto.

L’impatto tra i due veicoli è apparso molto grave sin da subito. I sanitari per questo, hanno disposto il trasferimento urgente del bambino all’ospedale Maggiore di Parma. Con la speranza di poterlo salvare, prima lo hanno sottoposto ad un intervento e poi, lo hanno ricoverato in Rianimazione. Poche ore dopo però, il piccolo ha esalato il suo ultimo respiro.