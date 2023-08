Dramma a Cispadana, due auto si scontrano ed un neonato di soli 6 mesi perde la vita dopo un intervento delicato in ospedale

Non ce l’ha fatta il piccolo Salvatore, il neonato di soli 6 mesi, che purtroppo nel pomeriggio di lunedì 31 luglio, è rimasto coinvolto in un grave sinistro. Anche le condizioni della madre di soli 24 anni, risultano essere davvero molto gravi e preoccupano i medici.

Nel frattempo le forze dell’ordine intervenute sul posto, sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto le eventuali responsabilità da parte dei due automobilisti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio tardo di lunedì 31 luglio. Precisamente sulla strada provinciale 62r, nel comune di Cispadana, che si trova nella provincia di Padova.

Il bimbo era a bordo di una Fiat Panda, guidata dal suo papà. Con lui c’erano entrambi i suoi genitori ed anche un cuginetto di soli 4 anni, che era seduto nei sedili posteriori.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, l’utilitaria con a bordo la famiglia, si è scontrata con una Citroen, guidata da un ragazzo di 24 anni, residente in zona, ma di origini nord Africane.

La situazione è apparsa disperata sin da subito. Per questo i passanti hanno chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ed anche dei sanitari.

Il decesso straziante del neonato di 6 mesi dopo il sinistro

I medici intervenuti, si sono resi conto che il bambino aveva riportato un grave trauma cranico. Di conseguenza, con la speranza di poterlo salvare hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Hanno disposto il suo trasferimento urgente all’ospedale Maggiore di Parma e con la speranza di poterlo salvare, lo hanno sottoposto ad un delicato intervento. Però nulla è servito. Il piccolo Salvatore non ce l’ha fatta.

Purtroppo anche la madre 24enne risulta essere ricoverata in condizioni molto gravi. Ora le forze dell’ordine stanno lavorando per capire la dinamica di questo sinistro così grave, che ha portato all’improvvisa scomparsa di un neonato.