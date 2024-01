In queste ore sono in corso da parte dei Carabinieri della stazione locale, le indagini per la triste vicenda di una 35enne trovata senza vita nella sua abitazione di Città di Castello. Si era trasferita in questo comune per motivi di lavoro, ma nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere.

Gli inquirenti intervenuti sul posto, adesso stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, ma tutto fa pensare ad un malore improvviso, che non le ha lasciato scampo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma di questa ragazza è avvenuto nella serata di martedì 23 gennaio. Precisamente nella casa in cui viveva da un po’ di tempo a Città di Castello, che si trova nella provincia di Perugia.

In realtà lei era originaria di Umbertide, ma dopo aver trovato lavoro come commessa in un negozio di abbigliamento sportivo, si era trasferita. Infatti sembrerebbe che viveva da sola.

La madre, come ogni giorno, anche in quella occasione aveva provato a contattarla per un saluto e per sapere come stava. Tuttavia, in quella giornata non ha mai ricevuto una risposta e si è subito allarmata.

Ha chiamato le forze dell’ordine, che con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, che si sono subito recati nella casa della donna per capire se stava bene.

La scoperta del decesso della 35enne

Tuttavia, gli agenti una volta entrati nell’appartamento hanno trovato la 35enne ormai senza vita. I medici intervenuti infatti, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

I Carabinieri hanno avviato come da prassi, tutte le indagini del caso. Per ora però, visti gli elementi raccolti tutto fa pensare che la donna ha perso la vita per un malore, che non le ha lasciato scampo.

Gli inquirenti ipotizzano che non dovrebbe esserci il coinvolgimento di terze persone. Sarà solo l’autopsia ora a stabilire l’esatta causa che ha portato al suo straziante decesso. Nel frattempo sui social, sono tante le persone addolorate e sconvolte da questa perdita così improvvisa. La donna era molto conosciuta ed in tanti la stanno ricordando.