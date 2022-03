A lanciare l'allarme ci ha pensato suo padre, che non aveva notizie di Claudia Bernardi dall'inizio di Marzo: disposta un'autopsia

La città di Venezia, ieri, giovedì 17 marzo, ha tristemente appreso la notizia della morte di Claudia Bernardi. La donna, che aveva 53 anni e che nell’ultimo periodo aveva lavorato come bigliettaia al Casinò della città di laguna, è stata trovata senza vita nel suo appartamento situato nel quartiere di San Marco, nella zona tra Santo Stefano e San Samuele.

Le sue ultime notizie risalgono al 3 marzo scorso, quando ha pubblicato il suo ultimo post sui social network. Poi, come hanno confermato gli amici e i proprietari dei negozi che Claudia frequentava spesso, nessuno ha avuto più sue notizie.

Gli stessi amici, preoccupati, hanno avvertito il papà Paolo, che da quando ha saputo di questa cosa ha cercato di contattare sua figlia in ogni modo. Decine i messaggi sui Whatsapp e le chiamate, senza però ricevere mai una risposta.

Ieri mattina, alla fine, l’uomo ha preso coraggio e si è recato nella casa di famiglia a Venezia in cui Claudia viveva da sola. Dopo aver provato per diverse volte a suonare al campanello e vedendo che neanche allora riceveva risposta, l’uomo ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polizia, che sfondando la porta hanno rinvenuto il cadavere di Claudia steso sul pavimento.

Sul suo corpo presenti lividi e un occhio nero. Stando alle prime indiscrezioni, però, si crede che non siano segni di violenze, bensì di un abuso di farmaci e sostanze stupefacenti. Le stesse che avrebbero causato il decesso. Per confermare la tesi, in ogni caso, si attendono i riscontri dell’autopsia disposta.

La vita travagliata di Claudia Bernardi

La vita di Claudia Bernardi non è mai stata del tutto serena. A rivelarlo ci ha pensato proprio suo padre Paolo, che ha spiegato di come, fin da bambina, aveva sempre mostrato un carattere irrequieto e ineducabile.

Gli studi non terminati e la carriera da modella iniziata da giovanissima a Milano, spiega il papà, non l’ha aiutata a risolvere i suoi problemi. Iniziandola anche in quelli legati all’alimentazione.

La morte di sua mamma, poi, avvenuta quando Claudia aveva solo 30 anni, l’ha travolta ancora di più.

Paolo Bernardi, rammaricato per non essere riuscito mai ad aiutare nel modo giusto sua figlia, si è detto grato a tutti coloro che, in queste difficili ore, gli hanno dimostrato vicinanza ed affetto.