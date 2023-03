Claudia Lai, moglie del calciatore Nainggolan e nota influencer, è tornata a parlare della sua dura lotta contro il cancro al seno. Ha scoperto la diagnosi nel 2019 e oggi può definirsi una sopravvissuta.

Ci sono momenti che però Claudia Lai non dimenticherà mai. Ha raccontato, ai microfoni della trasmissione YouTalk, del momento più brutto della sua battaglia, quello che le ha fatto realizzare che quel mostro era davvero dentro di se.

Si stava preparando per un aperitivo con gli amici, voleva fare la doccia. Quando ha tolto l’elastico, la coda dei suoi capelli le è rimasta in mano. Claudia Lai era a casa con la sua bambina di 11 anni, quel momento è stato traumatico. Entrambe sono scoppiate in lacrime, poi ha realizzato che l’unica cosa da fare, anche per sua figlia, era reagire. Così ha preso un rasoio e, insieme, hanno tagliato tutto.

Il racconto di Caludia Lai

Avevo da poco fatto il quinto ciclo di chemioterapia, ero a Cagliari e mi stavo preparando per andare a un aperitivo con gli amici. Volevo fare una doccia al volo e quando ho tolto l’elastico, la coda mi è rimasta in mano.

Abbiamo pianto e per un attimo ci ha preso il panico. Poi abbiamo preso una macchinetta che avevamo in casa e tolto tutto.

Oggi Claudia Lai sta bene, ha sconfitto il mostro. Tuttavia la sua visione della vita è cambiata. Ha imparato a non fare più progetti per il futuro e godersi ogni momento giornaliero. Perché oggi è il presente e lo vive, ma domani potrebbe accadere qualsiasi cosa.