Nella notte tra venerdì e sabato scorsi è morta Clelia Comparin, di soli 22 anni: verrà disposta un'autopsia per chiarire le cause del decesso

Incredulità, rabbia e profonda tristezza. Sono questi i sentimenti che aleggiano in tutta la provincia di Vicenza da qualche giorno a questa parte. Il motivo di tale sconcerto è la morte, improvvisa ed inaspettata di Clelia Comparin, una ragazza di soli 22 anni, che nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha perso la vita per cause che ancora sono in corso di accertamento.

Si era diplomata da poco, aveva preso la decisione di trasferirsi per convivere con il suo fidanzato Tommaso. Aveva una grande passione per i viaggi, per i cavalli e aveva il sogno di poter aiutare i meno fortunati con del volontariato nei pesi sottosviluppati.

Tutto questo e mille altri sogni di una ragazza, giovane e solare, si sono spezzati in una notte che avrà bisogno di chiarimenti.

Clelia ha perso la vita durante il sonno, vittima molto probabilmente di un malore che non le ha lasciato scampo.

Lei era originaria di Poleo, ma viveva nella sua nuova casa di Schio, sempre in provincia di Vicenza, insieme al fidanzato Tommaso.

I soccorsi, avvertiti proprio dal ragazzo di Clelia, sono giunti sul posto quando ormai non c’era più nulla da fare per salvarle la vita. Molto probabilmente verrà disposta un’autopsia per chiarire le cause che hanno portato al decesso.

Cordoglio per la morte di Clelia Comparin

Per capire quanto fosse apprezzata e ben voluta Clelia Comparin, basti leggere alcuni dei messaggi di cordoglio che in questi giorni stanno comparendo sui social network.

Isabel, una sua amica, ad esempio ha scritto:

Era una persona davvero solare e simpatica. Mi divertivo un sacco con lei, mi faceva sempre ridere. Era l’amica perfetta sempre presente e se avevi bisogno di una mano si faceva in 4 per aiutarti. Era una ragazza tranquilla.

Una delle insegnanti che l’aveva accompagnata non troppo tempo fa al diploma, ha ricordato Clelia coma una ragazza molto carina, solare, simpatica. Sottolineando come la notizia della sua morte l’abbia sconvolta profondamente.

Toccante, poi, la foto e il messaggio di addio pubblicato dallo stesso Tommaso, compagno di vita di Clelia. Su Facebook ha scritto: